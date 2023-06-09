İSTANBUL  PINAR DAMAR'I ÖLDÜREN SANIK: SON KEZ GÖRMEK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLEDİM

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin, "Bayıldı sandım, öldüğünü anladığımda dünyam başıma yıkıldı.

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin, "Bayıldı sandım, öldüğünü anladığımda dünyam başıma yıkıldı. Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum" dedi. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'na Pınar Damar'ın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda detaylı rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydin bulunduğu cezaevinden getirilirken Pınar Damar'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"PINARI KISKANIYORDUM SEVİYORDUM"

"KAYIP BAŞVURUSU YAPACAĞIM ZAMAN ISRARLA BENİMLE GELMEK İSTEDİ"

"PINAR'A İFTİRA ATIYOR"

İDDİANAMEDEN

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