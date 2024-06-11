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İstanbul Photo Awards Talks etkinliği gerçekleştirildi

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İstanbul Photo Awards jüri üyesi Yuri Kozyrev'in katıldığı etkinlikte, fotoğrafçılık deneyimleri ve tecrübeleri paylaşıldı. Sergi kapsamında düzenlenen söyleşide Kozyrev'in foto muhabirliğindeki bağlılık ve çalışmaları vurgulandı.

İstanbul Photo Awards jüri üyesi Yuri Kozyrev, usta fotoğrafçıların tecrübelerini aktardığı "İstanbul Photo Awards Talks" etkinliğine katıldı.

Yarışmanın 10. yılında Rami Kütüphanesinde açılan sergi kapsamında düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman yaptı.

Kozyrev'in foto muhabirliğinde olağanüstü bir kariyeri olduğunu ve son 30 yıldaki büyük çatışmaların çoğunu takip ettiğini belirten Yaman, "Bence Kozyrev'in çalışmalarını diğer foto muhabirlerinden farklı kılan şey, işlerine çok yüksek bağlılık göstermesidir." dedi.

Yarışma jürisinde yer almaktan onur duyduğunu aktaran Kozyrev ise bilgi, deneyim ve fotoğrafçılık hakkındaki düşüncelerin paylaşılmasının önemli olduğuna inandığını söyledi.

Yuri Kozyrev, uzun yıllar Irak'ta sıkışıp kalmış bir fotoğrafçı olarak tanındığını ve bunu değiştirmek istediğini vurgulayarak, çatışma bölgesi dışında da iyi işler çıkardığını, bunlarla da öne çıkmak istediğini kaydetti.

Fotoğraflardan bir seçki eşliğinde meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri anlatan Kozyrev, "Yıllar önce fotoğrafçılığa ilk başladığımda, kendimi asla foto muhabiri olarak görmüyordum. Her genç fotoğrafçı gibi hapishane, akıl hastanesi, yetimhane gibi yerlere gitmeye çalışıyordum. Bu çok tipik bir yaklaşım." şeklinde konuştu.

"Savaştan önce Irak'ta olmayı başardım"

Ailesinde gazetecilik yapanlar olduğu için bu alana yöneldiğini sözlerine ekleyen Kozyrev, fotoğraflarını yarışmaya gönderme fikrini de eşinin verdiğini dile getirdi.

Kozyrev, 2002'de Irak'a gitmesi teklif edildiğinde bölgeye dair çok az şey bildiğini, Iraklıların gündelik hayatını fotoğraflamasının istendiğini, o gün bunu büyük bir şans olarak gördüğünü vurguladı.

Vize başvurusu yaptığında olumlu cevap aldığını ifade eden usta fotoğrafçı, "Savaştan önce Irak'ta olmayı başardım ve savaşın çıkacağını bilmeden bağlantılar kurdum. Orada yaşadım. Görevde olmadığım halde 3 ay Irak'ta kaldım. Çünkü orada daha fazla zaman geçirmenin ilginç olduğunu düşündüm. Sonra büyük hikaye için hazırlanmaya başladım ve bunun benim hikayem olacağını biliyordum." dedi.

Soru cevap kısmıyla devam eden etkinliğe, yarışmada ödül alan ünlü fotoğrafçılar ile basından özel davetliler de katıldı.

İstanbul Photo Awards 2024

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'a bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu ve 10 kategoride 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmanın 10. yılının ilk sergisi, 23 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi F3 salonunda ziyaret edilebilecek.

Sergide, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılardan "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Türkiye depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına, Nijerya'daki plastik kullanımından Sri Lanka'da çöplüğe dönen fillerin yaşam alanlarına, Japonya'daki dünya yüzme şampiyonasından Wimbledon tenis turnuvasına, Hindistan'daki ayrımcılıktan İspanya sularında hayatını kaybeden göçmenlere kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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