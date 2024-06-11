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İstanbul Photo Awards'ta Mahmud Hams birinci seçildi

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AFP fotomuhabiri Mahmud Hams, İstanbul Photo Awards'ta birinci seçildi. Hams, Gazze'de çalışmanın zorluklarını ve acıları anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ta fotoğraflarıyla "Seri Haber" kategorisinde birinci seçilen Agence France Presse (AFP) fotomuhabiri Mahmud Hams, Gazze'de gazetecilerin çok zor şartlar altında çalıştıklarını ve acı çektiklerini söyledi.

AFP fotomuhabiri Mahmud Hams, İstanbul Photo Awards'un 10. yıl ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hams, 23 yıldır Gazze Şeridi'nde çalıştığını, pek çok çatışmayı ve eylemi haberleştirdiğini ve tüm çalışmalarının Gazze Şeridi'ne dair olduğunu söyledi.

"Bu sadece savaş değil, soykırım"

Gazze'de halihazırda yaşananların önceki savaşlardan farklı olduğuna dikkati çeken Hams, "Bu sadece savaş değil, soykırım. Çünkü pek çok çatışmayı haberleştirdim ama böyle eylemleri, böyle savaşı, böyle suçu hiç görmedim. Çok fazla insan öldürüldü. Çok fazla çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Hams, "Gazeteci olarak biz de acı çekiyoruz çünkü çok tehlikeli bir durum. Durum çok kötü. Yiyecek yok, su yok, iletişim yok, güvenli alan yok. Gazeteci için garanti yok. Gazze'den pek çok arkadaşımızı, meslektaşımızı kaybettik." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının devam ettiği süreçte uluslararası bir ajansla çalıştıkları için dış dünyayla iletişimleri olduğunu dile getiren Hams, İsrail'in Gazze'ye yönelik 8. ayını dolduran saldırıları sırasında ise elektrik ve iletişimin olmadığını, hastanelerin içinde uyumak zorunda kaldıklarını ve internet sinyali alabilmek için yüksek binalara çıktıklarını kaydetti.

"Fotoğraf bin kelimeden daha etkilidir"

Hams, fotoğraflarını çekerken yaşadığı hislere ilişkin ise şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ben bir Filistinliyim. Gazze'de doğdum. Bu benim meselem. Bir fotoğraf çekmek, tüm dünyaya bir mesaj göndermek, sahada neler olup bittiğini fotoğraflarla bildirmek için mücadele etmek zorundayım. Çünkü fotoğraf tüm insanlara yazmaktan daha iyidir. Çünkü fotoğraf bin kelimeden daha etkilidir. Bunun herkes için güçlü bir mesaj olduğunu düşünüyorum."

AA kameramanı Muhammed el-Alul'un tüm ailesini İsrail saldırılarında kaybettiğini hatırlatan Hams, "Ben de evimi, ofisimi ve ailemin bazı üyelerini kaybettim. Ayrıca şu an Gazze'deki ailemi de çok özlüyorum. Çünkü biliyorsunuz durum çok kötü." diye konuştu.

Hams, 2018'de çektiği sembol hale gelen "Tekerlekli Sandalyedeki Adam" fotoğrafının hikayesini de anlattı.

Geçmişte Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında her hafta gösteriler düzenlendiğini anımsatan Hams, "Bu adam, her seferinde taş atmak için geliyor. Özel bir durumu var ama savaşmak zorunda. Bir mesaj vermek zorunda. Hiçbir şey yapmıyor aslında ama bir mesaj vermek için geliyor." ifadelerini kullandı.

Hams, söz konusu fotoğrafı gören herkesin "tekerlekli sandalyedeki bir adam o cesareti nereden bulur." diye düşündüğünü aktardı.

"Dünyadaki tüm gazeteciler bu yarışmaya katılmaya özen gösteriyor"

Ödül alan fotoğraflarına ve İstanbul Photo Awards'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hams şunları kaydetti:

"Farklı yerlerden bazı fotoğraflar topladım. Ama ben ailelere ve binalara odaklandım. Çünkü bu savaş sırasında İsrail çok fazla evi hedef aldı ve çok fazla sivil öldürdü. Bu çok önemli bir şey. Odaklanmamız gereken asıl şey bu. Çünkü Filistinli kurbanların çoğu sivil, çocuklar ve kadınlardır. Resimlerde görüyorsunuz, bunu hayal edebilirsiniz."

Hams sözlerini "Bence bu çok önemli bir ödül. Dünyadaki tüm gazeteciler bu yarışmaya katılmaya özen gösteriyor çünkü artık çok ünlü oldu. Bu ödülü ikinci kez kazanıyorum." şeklinde bitirdi.

Reuters Gazze Görsel Editörü Suhaib Salem'den teşekkür

"Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan "Tekil Haber" kategorisinin birincisi Reuters fotomuhabiri Mohammed Salem, İsrail'in izin vermemesi sebebiyle törene katılamamıştı. Onun yerine ödülünü alan ağabeyi Reuters Gazze Görsel Editörü Suhaib Salem de İstanbul Photo Awards ve kardeşinin ödül alan fotoğrafı hakkında AA muhabirine konuştu.

Reuters Gazze Görsel Editörü Salem, "Burada ödülü kazanan Mohammed Salem adına bulunuyorum. Kendisi şu anda Gazze'de ve ne yazık ki törene katılamıyor. Misafirperverliğiniz, tören ve ödül için hepinize teşekkür eden bir mesaj gönderdi." dedi.

Kardeşinin fotoğrafının savaşı durduran fotoğraf olmasını temenni eden Salem, mesajında da barış vurgusu yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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