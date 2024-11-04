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İstanbul Photo Awards Sergisi Brüksel'de Açıldı

İstanbul Photo Awards Sergisi Brüksel'de Açıldı
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Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılı etkinlikleri kapsamında, ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi Brüksel'de açıldı. Sergi, 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının üçüncü sergisi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

İstanbul Photo Awards'un 10. yılının üçüncü sergisi, Brüksel'de düzenleniyor.

Bugün itibarıyla gezilebilecek sergi, bu yıl yarışmada ödül alan tüm fotoğrafçıların eserlerinden oluşuyor.

Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılardan "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Türkiye depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına, Nijerya'daki plastik kullanımından Sri Lanka'da çöplüğe dönen fillerin yaşam alanlarına, Japonya'daki dünya yüzme şampiyonasından Wimbledon tenis turnuvasına, Hindistan'daki ayrımcılıktan İspanya sularında hayatını kaybeden göçmenlere kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu. Yarışmada toplam 10 kategoride, 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Ziyaretçilerde yoğun duygular uyandırdı

Sergi, açıldığı ilk saatlerden itibaren ilgiyle karşılandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Brüksel'e ziyaret için gelen otel yöneticisi Octavian Lazar, AA muhabirine, sergiyi ressam eşiyle gezdiğini belirterek "Burada duvarlardaki sanat eserleriyle ilgili her şeyden çok etkilendik." dedi.

"İnanılmazlar. Harika img." diyen Lazar, "Bazı konular çok üzücü. Savaşlarla ilgili resimler gördüm, insanların yok ettiği doğayla ilgili. Çok üzücü ama aynı zamanda aşırı güzel." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Brüksel ofisinde Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan Meliha Yeşilot da "Bu fotoğraflar dünyada olup biten şeylerin kalıcı bir kanıtı olarak bize sirayet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

En etkilendiği fotoğrafın yılın fotoğrafı seçilen, Filistinli fotoğrafçı Mohammed Salem'in "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı çalışması olduğunu belirten Yeşilot, "Fotoğrafların bizde uyandırdığı farklı duygular var. Duygularımızı saklamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 4-18 Kasım 2024 tarihleri arasında Sablon'da yer alan SR Gallery'de ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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