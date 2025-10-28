İstanbul Photo Awards 2025'te ödül alan fotoğrafların sergisi BM'de açıldı

BİRLEŞMİŞ Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"te ödül alan fotoğraflar sergisi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

BM'nin "1B Neck" alanındaki serginin açılış töreninde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel ve AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran ile çok sayıda büyükelçi, diplomat, uluslararası temsilci, akademisyen ve medya mensubu ile davetli hazır bulundu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan AA Genel Müdürü Karagöz, açılış konuşmasında, katılımcılara "Hoş geldiniz" diyerek "Fotoğraflar, insanların gözlerini kaçırdığı anları yakalar, başkalarının unutmayı tercih ettiği şeyleri dondururlar." ifadesini kullandı.

Karagöz, gerçekliğin yitirildiği dijital çağda fotoğrafçılık sanatının ortak dil ile doğrudan kalbe hitap ettiğini vurgulayarak "Tarih boyunca gazeteciler ve foto muhabirleri bu ahlaki yükü taşıdılar. Savaş çıkarmazlar ama cephe hattında dururlar. Acıya neden olmazlar ama onu kayıt altına alırlar ki, dünya 'Asla bilmiyorduk' diyemesin." dedi.

Bu nedenle foto muhabirliğinin dürüstlüğüne yalnızca bir meslek olarak değil, aynı zamanda demokrasi, onur ve gerçeğin bir sütunu olarak da saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Karagöz, "Bir fotoğraf bazen bizi güldürebilir veya ağlatabilir ama duygunun ötesinde, çoğu zaman bir kanıttır; yaşamın kanıtı, zulmün kanıtı ve bazen de soykırımın kanıtıdır. Bir süredir Gazze'de tekrar tanık olduğumuz gibi gerçekte olanların kanıtıdır." diye konuştu.

Karagöz, İstanbul Photo Awards yarışması için 2015'ten bu yana yaklaşık 20 bin fotoğrafçının 200 binden fazla fotoğraf gönderdiği bilgisini paylaşarak sadece bu yılki yarışma için dünyanın dört bir yanından 22 bin başvuru aldıklarını aktardı.

"Fotoğraflar dünyanın görmezden geldiğini ortaya koyduğu sürece, gerçeğe dair umut hala vardır." ifadesini kullanan Karagöz, konuşmasının sonunda sergiye desteklerinden dolayı sponsorlara teşekkür etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız da İstanbul Photo Awards yarışmasında ödül alan fotoğrafların BM'de sergilenmesinin sembolik bir önemi olduğunu belirterek "Bu, BM'nin kurulduğu temel ilkeler olan barış, onur ve insan haklarına saygı ilkelerini vurgulayan ve her politikanın ve her kararın arkasında etkilenen insan hayatları ve hikayelerinin bulunduğunu hatırlatan bir mesajdır." dedi.

Yıldız, sergideki her fotoğrafın ortak insan deneyimini, yıkım ve direnç hikayelerini yansıttığına işaret ederek "İstanbul Photo Awards ödülleri, yalnızca seçkin fotoğrafçıları onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda BM'nin özünde yatan fikirler olan kalp ile gerçek, insanlık ile umut arasındaki köprüyü de güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

???????- "Bu (sergi) hem sanatın hem de öneminin harika bir kutlaması"

Açılış törenine katılan önemli isimler arasında Reuters Haber Ajansının da çatısı altında barındıran Thomson Reuters grubunun Başkanı Paul Bascobert da vardı.

Bascobert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçeğe tanıklık etmek konusunda foto muhabirliğinin rolüne her zaman inandığını aktararak fotoğrafçının sadece fotoğraf çekmediğini, aynı zamanda bağlamı, duyguyu ve olan bitenin özünü yakalayarak tüm dünyaya aktardığını söyledi.

Bascobert, İstanbul Photo Awards sergisi için "Bu, hem sanatın hem de öneminin harika bir kutlaması. Burada harika işleri ve aynı zamanda bu fotoğraflarda duygunun bağlamını da görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sergideki fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu dile getiren Bascobert, "Gazze'den gelen fotoğrafların elbette yürek parçalayıcı olduğunu düşünüyorum ve oradaki yıkımın hikayesini gerçekten anlatıyorlar, buna tanıklık etmek inanılmaz." dedi.

Bascobert, sergide eğlenceli ve ilginç karelerden çok ciddi ve çok önemli fotoğraflara kadar pek çok duygunun yansıtıldığını vurguladı.

Wolfgang Schwan, Olga Fedorova ve Peter Hambrecht gibi dünyaca ünlü fotoğrafçıların da hazır bulunduğu törende konuşmaların ardından katılımcılar, sergiyi gezerek ödüllü fotoğrafları daha yakından ve detaylı inceleme fırsatı buldu.

İstanbul Photo Awards 2025 yarışmasına yaklaşık 22 bin fotoğraf başvurusu yapıldı

On bir yıldır düzenlenen Uluslararası İstanbul Photo Awards yarışmasına, bu yıl 114 uyruktan fotoğrafçı, yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvuru yaptı. Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucu 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödüllendirildi.

Ziyaretçiler, sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar dünya gündemindeki çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

Haber, spor, doğa ve çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada, ödül alan fotoğraflara ilişkin detaylı bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) kısmı ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Ankara ve İstanbul'dan sonra New York'taki BM Genel Merkezi'nde sergilene ödüllü fotoğraflar 31 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.