"İstanbul Photo Awards 2025"in beşinci sergisi Sakarya'da açılacak

Anadolu Ajansının düzenlediği İstanbul Photo Awards 2025'in beşinci sergisi, 23 Aralık'ta Sakarya'da açılacak ve 11 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek. Yarışmaya 22 bin fotoğraf başvurusu arasından seçilen ödüllü kareler sergilenecek.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "İstanbul Photo Awards 2025"in beşinci sergisi, Sakarya'da izlenime sunulacak.

İstanbul Photo Awards uluslararası haber fotoğrafı yarışmasında 2025'te 22 bin fotoğraf başvurusu arasından uluslararası jüri tarafından seçilerek 10 kategoride ödüle layık görülen kareler, Ankara, İstanbul, New York ve Madrid'in ardından Sakarya'da sergilenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde 23 Aralık'ta açılacak sergi, 11 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Öte yandan, yarışmanın 2026 başvuruları da devam ediyor. "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" başlıklarındaki 10 kategoride toplam 58 bin dolar ödül dağıtılacak yarışmaya, 9 Ocak 2026'ya kadar başvuruda bulunulabilecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
