İstanbul Photo Awards 2025 Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ikinci sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı.

11 yıldır düzenlenen yarışmaya, bu yıl 114 farklı uyruktan fotoğrafçı, yaklaşık 22 bin fotoğraf ile başvuru yaptı.

Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucu 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödüllendirildi. Kazanan fotoğraflar, Ankara'nın ardından Milli Saraylar Başkanlığı Saray Koleksiyonları müzesinde yer alan Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar, dünya gündeminde yer alan çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Haber, spor, doğa ve çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.