"Istanbul Photo Awards 2022" Yılın Fotoğrafı ödülünü kazanan Konstantinos Tsakalidis

Anadolu Ajansının bu yıl sekizincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2022" Yılın Fotoğrafı ödülünü kazanan foto muhabiri Konstantinos Tsakalidis, foto muhabirliği alanında büyük deneyime sahip çok sayıda jüri üyesi içermesi nedeniyle "Istanbul Photo Awards"ın son yılların en önemli ve prestijli yarışmalarından biri olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf arasından, Tsakalidis'in "Evia'da Bir Kadın" eseri, ödüle değer görüldü.

Bloomberg çalışanı Yunan foto muhabiri Tsakalidis, ödüllü fotoğrafın hikayesini AA muhabirine anlattı.

Fotoğrafı 8 Ağustos 2021'de Yunanistan'ın kuzeyindeki Evia Adası'na bağlı Gouves köyünde çektiğini belirten Tsakalidis, diğer meslektaşlarıyla gözlem noktasından ayrılarak bölgede çıkan yangını daha iyi görebileceği yere gittiğini ve bölgede artan yangına rağmen köye yaklaştığını söyledi.

Tsakalidis, "Yangın gerçekten evlere yaklaşmış olsaydı, son yıllarda yüzleştiğimiz felaketi ve iklim krizinin sonuçlarını en canlı şekilde anlatacak görüntüler bunlar olurdu diye düşündüm." dedi.

Gittiği Gouves köyünde ödüle layık görüldüğü fotoğraftaki kadınla karşılaştığında kadının evleri için ne kadar uğraştığını anlattığını ve kendisinden arka bahçedeki kocası için yardım istediğini belirten Tsakalidis, "Bana bunu anlatırken alevler evin arkasındaki çam ormanını yuttu. Fotoğrafı o anda çektim." diye konuştu.

Tsakalidis, o anda yaşadığı zorlukları "Bir foto muhabiri olarak ilk defa bu denli büyük bir yangına şahit oldum ve bu durumu göstermekten biraz korktuğumu söyleyebilirim." şeklinde dile getirdi.

Tsakalidis, "Evia'da Bir Kadın" eserinin hikayesinde sadece içgüdülerini takip ettiğini belirterek "Bence hikayeleri takip etmek için cesarete ve güçlü bir karaktere ihtiyacın var." ifadelerini kullandı.

Çektiği fotoğrafın kendisi için ne anlama geldiği hakkında değerlendirmelerde bulunan Tsakalidis, şöyle devam etti:

"Bu fotoğrafın Evia Adası'ndaki halkın doğal çevrenin yok oluşu konusundaki çaresizliğini ve üzüntüsünü ve ayrıca devletin ilk başlarda yangına müdahale konusundaki ihmalini en iyi şekilde anlattığını düşünüyorum."

"Daha adil bir dünya"

Foto muhabirlerinin sorumluluklarına ve çalışmalarının gücüne ilişkin Tsakalidis, tek bir fotoğrafın tüm dünyayı değiştirebileceğine inanmadığını söyledi. Tsakalidis, "Belki de dünyayı ve politikacıların insanlara davranışlarını daha adil hale getirebiliriz." dedi.

İnsanlara gerçeği gösterirken en büyük sorumluluğun foto muhabirlerine ait olduğuna işaret eden Tsakalidis, "Hem aktardığımız bilgilerden çok emin hem de farkında olmalıyız ki olaylar da haber de resmi takip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Tsakalidis, teknolojik gelişmelerin bugünün dünyasını etkileyiş şekline atıfta bulunarak "Sanırım en önemli şey, yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasına her zamankinden daha fazla yardımcı olmamız gerektiğidir." diye konuştu.

Foto muhabirliğindeki gelişmelerle ilgili bazı olumlu ayrıntılara da dikkati çeken Tsakalidis, şunları kaydetti:

"Fotoğraf ekipmanlarındaki teknolojik gelişmeler görüntü kalitesini artırarak, dosya aktarımlarında esneklik sağlayarak ve ekipmanın boyut ve ağırlığını azaltarak röportaja çok olumlu etki yaptı. (Bu şekilde) Bir kişinin tüm ekipmanları taşıması daha kolay ve sağlıklı hale geldi."

"Büyük Onur"

Tsakalidis, "Yılın Fotoğrafı" ödülüyle fotoğrafının tanınmasının, kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Tsakalidis, Istanbul Photo Awards'ın sadece ödülleriyle değil, jüri üyeleriyle de fotoğraf endüstrisinde, son yılların en önemli ve prestijli yarışmalarından biri olduğunun altını çizdi.

Yarışmada fotoğrafçı, foto muhabiri ve editör alanında deneyim sahibi çok sayıda kişiden oluşan jüri üyeleri olduğunu söyleyen Tsakalidis, foto muhabir olmak isteyenlere ve bu işe yeni başlayanlara tavsiyelerde bulundu.

Tsakalidis, "Onlara tek tavsiyem dışarı çıkıp olayları takip etmeleri çünkü olayın içinde değilseniz bir şey alamazsınız." dedi.

Her gün daha fazla fotoğraf çekmeyi denemeleri ve içgüdülerini takip etmeleri gerektiğini söyleyen Tsakalidis, "Güçlü görüntüler çekmek için olay esnasında orada olmalısınız. Belki o zaman önemli bir şey çekebilirsiniz, bu asla bilinemez." diye konuştu.

"Freelance çalışmak her zaman kolay değil"

Tsakalidis, bir şirkette tam zamanlı çalışmak ile "freelance" olarak çalışmak arasındaki farka ilişkin, her ay sabit bir geliri olmadığı için freelance çalışmanın her zaman kolay olmadığını söyledi.

Freelance çalışanların haber üretmek için sürekli olayları takip etmesi gerektiğini belirten Tsakalidis, bu tarz çalışmanın avantajlarına da değindi.

Tsakalidis, foto muhabirinin, hangi haberi ele alacağını kendisi belirleyebildiği ve başında patron bulunmadığı için işinin çok da zor olmadığını ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı gibi durumlarda, birlikte çalışmak için tanınmış bir şirkete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tsakalidis, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bunu serbest çalışan olarak takip etmek çok zor. Hem güvenliğiniz hem de bütçe yönetimi için büyük bir desteğe ihtiyacınız var."

Istanbul Photo Awards 2022 jürisi ve kazanan fotoğraflarına dair detaylı bilgiye, yarışmanın web sitesi www.istanbulphotoawards.com adresinden ulaşılabiliyor.