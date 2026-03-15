İstanbul'da silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı
Pendik'te gerçekleştirilen operasyonda, silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 44 tabanca, 44 şarjör ve 7 silah gövdesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı tespit edilen bir binaya operasyon düzenledi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız