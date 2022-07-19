PENDİK'TE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇIKTI Pendik'te otoparktan geri geri çıkmaya çalışan sürücü demir çitlere çarparak bariyere çıktı. Pendik'te otoparktan geri geri çıkmaya çalışan sürücü demir çitlere çarparak bariyere çıktı. Kazada kaldırımda yürüyen kişi çitlerin çarpmasıyla yaralandı. Kaza, saat 14.45 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkii İstanbul istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Otoparktan aracını geri geri çıkarmaya çalışan B.A isimli kadın, önce demir çitlere çarptı ardından D-100 Karayolu yan yol üzerinde bulunan bariyerlerin üzerine çıktı. Kaza sırasında kaldırımda bulunan kişi çitlerin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayı gören Selahattin Uslu, "Araç buradaydı. Geri geri gelirken demiri kırdı. Kırılan demir vatandaşa çarptı. Burnu kanadı. Sağlık ekiplerini aradık. Araba hızlı geliyordu, sanki ralli yapıyordu. Adamın ayakları ağrıyordu. Burnu kanıyordu. Gözlerinin altı morarmaya başladı. 35-40 yaşlarındaydı" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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