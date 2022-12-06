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İSTANBUL-PENDİK'TE METRUK VİLLADA YANGIN

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İSTANBUL-PENDİK'TE METRUK VİLLADA YANGIN

PENDİK'te metruk haldeki bitişik iki villada yangın çıktı.

PENDİK'te metruk haldeki bitişik iki villada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan boş haldeki iki villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökmeler meydana geldi. Yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı. Sahil bulvarı trafiğe kapatılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelyalı İtfaiye Güncel Haberler

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