İSTANBUL-PENDİK'TE KUYUMCUDAN ALTINLARI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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BEYLİKDÜZÜ'nde çaldıkları otomobille Pendik'te kuyumcudan altınları çuvallara doldurarak çalan 2 şüpheli yakalandı.
BEYLİKDÜZÜ'nde çaldıkları otomobille Pendik'te kuyumcudan altınları çuvallara doldurarak çalan 2 şüpheli yakalandı. Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde 4 Ağustos Perşembe günü E. K.'nın park halindeki otomobili çalındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, 10 Ağustos'ta Pendik'te 2 şüpheli Ayhan Y.'ye ait kuyumcudaki altınları çaldı. Polis, çaldıkları otomobille Pendik'te kuyumcudan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiği Yusuf D.(21) ile Ömer T.(29)'yi yakaladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan soygun anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapıdan içeri giren 2 şüpheli ziynet eşyalarını sergilendikleri stantlarla birlikte çuvallara doldurarak kaçıyor.