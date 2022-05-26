İSTANBUL-PENDİK'TE FIRINDA KAVGA KAMERADA - Haberler

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İSTANBUL-PENDİK'TE FIRINDA KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-PENDİK'TE FIRINDA KAVGA KAMERADA

PENDİK'te bir müşteri simit fiyatı tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

PENDİK'te bir müşteri simit fiyatı tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, fırın sahibi Recep Diçer ile müşteri arasında simit fiyatı tartışması yaşandı. Simit fiyatını yüksek bulan müşteriye fırın sahibi tepki gösterince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Müşteri önce tezgahtaki eşyaları fırlattı, ardından fırın sahibini yumruklayarak yere düşürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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