İSTANBUL-PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI'NIN AĞUSTOSTA HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımız yaklaşık 7,5 kilometre. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması, trafik sıkışıklığının ortadan kalkması için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik.Yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ülkemiz genelinde işletme altındaki 812 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 312 kilometresi Bakanlığımız tarafından inşa edilmiştir. Bu hatlarla yılda 2 milyar 393 milyon yolcu taşınmıştır" diye konuştu.

"AĞUSTOS AYINDA İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Bakanlık tarafından yapımı sürdürülen 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, " Bunların 7'si İstanbul'da hızla ilerliyor. İstanbullular için şehrin trafik sorununu azaltacak, toplu ulaşım ile daha hızlı, konforlu seyahat etmelerini sağlayacak projeleri planlıyor ve uyguluyoruz. İstanbulluların ihtiyaç duyduğu zamanda onlara çözümlerle geliyoruz. Projelerimiz bittiğinde 366 kilometrenin üzerine çıkacak. Yani,183 kilometreyi aşkın uzunluğuyla, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından inşa edilecek ve İstanbulluların hizmetine sunulacak. Toplam 4 istasyonun bulunduğu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımız yaklaşık 7,5 kilometredir. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosunun Pendik'teki Tavşantepe istasyonundan başlayan hattımız, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına ulaşacaktır. İstasyonlarımız ise, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları şeklindedir. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık. Proje kapsamında toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ve elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor. Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ve inşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 1 MİLYON 710 BİN AVRO EKONOMİK KAZANÇ ELDE EDİLECEK"

Bakan Karaismailoğlu, "Metro hattının tamamlanmasıyla 2023-2045 yılları arasındaki ekonomik kazanca ilişkin de bilgi verdi. Zaman tasarrufundan 148 milyon avro, Karayolu Bakım ve İşletme Maliyetlerinde azalma ile 31 milyon avro, kaza maliyetlerinde azalma ile 302 bin avro, hava kirliliği, su kirliliği, karbon emisyon salınımında azalmaya katkılarından toplam 1 milyon 710 bin avro ekonomik kazanç elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, sadece bu tablonun dahi gerçek anlamda İstanbul için kimin çalıştığının en güzel göstergesi" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel