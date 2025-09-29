İstanbul-Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu önünde konuştu / Metin eklendi

CHP'nin 24 Eylül'de gerçekleştirdiği İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

CHP tarafından 24 Eylül'de gerçekleştirilen İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde Özgür Çelik, 386 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçildi. Bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelen Çelik, mazbatasını aldı. Daha sonra Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçen Çelik, burada ilçe başkanları ve yöneticilerle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.

'BU MAZBATA DELEGELERİN İRADESİNİN EN SOMUT GÖSTERGESİDİR'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan az önce mazbatamızı aldık. Bu mazbata, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararlarıyla değil, delegelerin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut göstergesidir. 2 Eylül'de bir mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na bir kayyum atandı ve 3 gün içerisinde delegelerimiz olağanüstü İstanbul Kongresi'yle ilgili bir imza süreci başlattılar. Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan ikinci kez seçilerek mazbatamızı aldık. Ben bütün delegelerimize ve 10 gün boyunca Baba Ocağı'nı, Halkın Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası'nı koruyan bütün yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreci çok uzun cümlelerle anlatabiliriz. Ancak şunu ifade etmek isterim; 2 Eylül'de bir karar alındı. 2 Eylül günü alınan karar hem borsada çok ciddi dalgalanmalara sebep oldu hem de Türkiye ekonomisine çok ağır bedelleri oldu. 10 gün boyunca devam eden süreçte Merkez Bankası milyarlarca dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Hem ülke ekonomisine olan etkilerinden dolayı hem de günlerdir ve haftalardır seçim kurullarını, mahkemeleri bu konuda tartıştıran, bu konuda Türkiye'nin gündemini anlamsız yere meşgul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Bugün, güzel ülkemizde Türkiye bir çoklu kriz ortamını yaşıyor. Aynı anda ülkemizde ağır bir ekonomik kriz var, aynı anda bir adalet krizi var, aynı anda bir güvenlik krizi var, aynı anda bir sosyal kriz var ve ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır, haftalardır Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor." dedi.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE KAVGA YOKTUR'

Çelik, "Bu mazbatayla ikinci kez seçildik ama partimizin zaten olağan kongre süreçleri de devam ediyor. Yarın ve Çarşamba günü İstanbul'da son 3 ilçede ilçe kongre süreçleri tamamlanmış olacak ve Ekim ayı içerisinde zaten olağan bir İstanbul Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Buna rağmen mahkeme kararlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyunda tartışmalı hale getirmeye çalışıyorlar. Amaçları Cumhuriyet Halk Partililer birbirleriyle kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Buradan çok net bir kez daha ifade ediyoruz. Defalarca söyledik, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut bir iktidara teslim olmuş bir avuç insan vardır. Diğer tarafta da işte bu mazbata için kongreyi çağıran, oy kullanan delegelerimiz vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkanlar vardır ve bir tarafta da milletimiz vardır. İşte Çarşamba günü saat 20.30'da yine Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'ndayız. 100 binlerle orada olacağız, millet ayaktadır. Millet, bu tür mahkeme kararlarıyla siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasının karşısındadır ve milletin desteği bizimledir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu mücadele, bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir ve bu mücadelenin sonunda hak kazanacak, halk kazanacak, milletimiz kazanacak, güzel Türkiye'miz kazanacak. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

'GENEL BAŞKANIMIZIN KARARIYLA SARIYER'DEKİ BİNA ÇALIŞMA OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Çelik, "Buradan ilçe başkanlarımızla ve yöneticilerimizle birlikte Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi'ne geçiyoruz. Orada kısa bir değerlendirme toplantısı yapacağız ve sonrasında herkes kendi görev alanlarında çalışmaya devam edecek. Bunun kararını şu anda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve MYK üyelerimizin kararıyla Sarıyer'deki bina, Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'ne dönüştürüldü. Bunun kararını verecek olan yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partimizin MYK'sıdır. Partimizin olağan kongre süreçleri de devam ediyor. Alınmış tedbir kararına karşı hepinizin bildiği gibi bir istinaf mahkemesine başvuru yaptık. Oradan da birkaç hafta içerisinde bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Genel merkezimiz aynı anda hem bir hukuksal süreci takip ediyor, hem bir hukuki mücadele veriyoruz, hem de bir siyasi mücadele veriyoruz. Ama mevcut il binasının Bahçelievler'de olması, Sarıyer'deki yerin Genel Başkanlık Çalışma Ofisi olarak belirlenmesi kararı tamamen Genel Başkanımızın ve partimizin MYK'sının kararına bağlıdır. Biz de zaman içerisinde genel merkezimizin alacağı kararları uyguluyor olacağız" ifadelerini kullandı.

'BEN ÖRGÜTÜN İRADESİYLE GELDİM, ÖRGÜTÜN İRADESİYLE GİDERİM'

Gürsel Tekin'in "Ben mahkeme kararıyla geldim ve mahkeme kararıyla giderim" sözleri hakkında konuşan Çelik, "Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. 'Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim' diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Benim söyleyecek sözüm şudur: Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Dolayısıyla beni İstanbul İl Başkanı olarak 2023 yılının 8 Ekim'inde seçen örgüt iradesidir. 24 Eylül'de yine olağanüstü kongrede beni seçen örgüt iradesidir. Ben zaten 5 bin polisle kapıya dayanıldığı günde de makam odasındaydım ve görevimin başındayım diyorum. 2 Eylül'de de görevimin başındaydım, şu anda da görevimin başındayım. Dolayısıyla ben örgüt iradesiyle seçilmiş bir il başkanıyım. Siyasallaşmış yargının mahkeme kararlarına yönelik konuşma yapanlara benim söyleyecek bir sözüm yok" dedi.