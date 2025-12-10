Haberler

İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı

Güncelleme:
İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenler, düşük maaşlar ve eşitsizlikler nedeniyle grev kararı aldıklarını açıkladı. Eğitimde sürdürülebilirliğin sağlanması için adil bir yönetim anlayışı talep ediyorlar.

İstanbul Özel İtalyan Lisesinde görev yapan Türk öğretmenler, ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle grev kararı aldı.

Okulun önünde Türk öğretmenler adına basın mensuplarına açıklamada bulunan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, yaklaşık dört aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldıklarını belirtti.

Karakurt, okulda görev yapan Türk ve İtalyan öğretmenler arasında eşitsizlik olduğunu belirterek, sendika olarak İtalyan öğretmenlerin ücretlerine değil, Türk öğretmenlerin ücret seviyesine itiraz ettiklerini kaydetti.

Türk öğretmenler için diğer yabancı okullardaki ücret standartlarının emsal alınmasını istediklerini, eğitim faaliyetlerinin aksamasını istemediklerini söyleyen Karakurt, "Öğretmenlerimizin en büyük arzusu, tüm enerjileriyle sınıflarında olmak ve öğrencileriyle buluşmaktır. Sınıfların boş kalması bizim tercihimiz değil, adil bir yönetim anlayışı olmadan eğitimin sürdürülebilirliği mümkün değildir." diye konuştu.

Tarih öğretmeni İlhan Gülek de son üç yıldır neredeyse zamsız çalıştıklarını, ortalama 25 yıllık mesleki deneyimlerine ve haftada 27 saat derse girmelerine rağmen 60 bin lira maaş aldıklarını dile getirdi.

Geçim derdine düşmeden, sürekli işten atılma tehdidiyle karşılaşmadan ve gelecek kaygısı duymadan çalışmak istediklerini kaydeden Gülek, "Elbette İtalyan meslektaşlarımızla aramızda bazı farklar olacaktır. Onlar burada yurt dışı görevinde bulunmaktadır ve bunun bazı ayrıcalıkları olmalıdır. Ancak ayrıcalık, ayrımcılığa dönüşüyorsa bu önemli bir sorundur. Öğretmen maaşlarını ödeyen İtalyan devleti, İtalyan öğretmenin Türk öğretmenden 5 kat daha fazla maaş alması gerektiğini savunuyorsa bu ayrımcılıktır." dedi.

Gülek, İtalyan öğretmenlerle aralarındaki farkın yalnızca ücretle sınırlı olmadığını savunarak, sendikal haklar ve çalışma planında da eşitsizlik bulunduğunu öne sürdü.

Bugüne kadar tüm demokratik yolları denediklerini aktaran Gülek, mesleki onuru, emeğin değerini korumak için grev kararı aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
