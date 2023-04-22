İSTANBUL-OYUNCU RANA CABBAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Altan ÇİMEN-Mehmet CANBULAT/ Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar için Şişli Ermeni Katolik Kilisesi'nde öğlen tören düzenlendi. Törene, oyuncu arkadaşları Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün, Gülsen Tuncer yanı sıra Cabbar'ın sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cabbar'ın yakınları kabul etti. Cabbar'ın cenazesi törenin ardından Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda toprağa verildi.Oyuncu Talat Bulut "Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştım. Çok üzgünüm" dedi. Oyuncu Cezmi Baskın ise "Sevgili kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyimdi. Toprağı bol olsun diyelim" diye konuştu.