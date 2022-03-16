İSTANBUL-OTOMOBİLLE GEZEREK UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu satan kaplan dövmeli şüpheli yakalandı. Otomobille gezen ve sattığı uyuşturucuyu yanındaki yabancı uyruklu kadının iç çamaşırına gizlediği belirtilen şüpheli, tutuklandı.

Beylikdüzü'nde bir şüphelinin otomobille gezerek uyuşturucu sattığı bilgisi edinildi. Polis elinde kaplan dövmesi olduğu belirtilen şüpheliyi takibe aldı. 5 günlük takibin ardından 14 Mart günü E.B. (31) ve yabancı uyruklu D.E. (23) araç içerisinde yakalandı. Otomobille gezen ve sattığı uyuşturucuyu yanındaki yabancı uyruklu kadının iç çamaşırına gizlediği belirtildi. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 18 parçaya ayrılmış şekilde 671 gram skunk, 11 parça şeklinde 25.55 gram kokain, 2 hassas terazi, 13 bin TL, 2 bin dolar, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler E.B. ve D.E. Ruhsatsız tabanca bulundurmak ve Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.