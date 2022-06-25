Otomobilini uçurumdan atıp o anları kaydetti BEYLİKDÜZÜ'nde, Muhammed Nuri Ö., haciz borçlarına sinirlendiği iddiasıyla otomobilini uçuruma sürdü. BEYLİKDÜZÜ'nde, Muhammed Nuri Ö., haciz borçlarına sinirlendiği iddiasıyla otomobilini uçuruma sürdü. Saniyeler önce direksiyon başından ayrılan Muhammed Nuri Ö., otomobilinin denize düştüğü anları kaydederek sosyal medya hesabında yayınladı. Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Muhammed Nuri Ö., otomobiliyle uçurum kenarına geldi. Haciz borcuna kızdığı iddia edilen kişi, bir süre sonra otomobilini 25 metrelik uçuruma sürdü. Otomobil denize düşerken, saniyeler önce direksiyon başından ayrılan Muhammed Nuri Ö., bu anları telefonun kamerası ile kaydederek, sosyal medyasından paylaştı. Sürücü yaya olarak, buradan ayrıldı. Polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. İtfaiye ise otomobili kıyıya çekti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Beylikdüzü Güncel Haberler

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