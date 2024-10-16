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İstanbul Otogarı'nda Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İstanbul Otogarı'nda Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Büyük İstanbul Otogarı'nda yapılan denetimlerde, çay ve salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Büyük İstanbul Otogarı'nda, çay ve salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Ekim'de Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda gerçekleştirilen denetimde, bir otobüs firmasının tarifeli seferine emaneten verilmek istenen koli içerisinde arama yapıldı.

Kolideki çay ve salça kutusuna gizlenmiş 126 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçiren ekipler, koliyi otobüse teslim etmek isteyen S.T. (22), B.M. (21) ve S.T'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik istanbul Politika 3-sayfa Güncel

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