Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, ormanlarla ilgili son yıllarda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gerek yangınlarla mücadele gerekse ormanların genişletilmesi, geliştirilmesi ve korunması adına büyük gayret içinde çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, üçüncü gününde devam ediyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin orman varlığının artırılması ve yangınlarla mücadele anlamında son yıllarda hayata geçirdiği projelere ilişkin bilgi verdi.

Ormancılık alanında önemli işlere imza attıklarını dile getiren Yüzer, "Önemli işler yapıyoruz gerek yangınlarla mücadele gerekse ormanların genişletilmesi, geliştirilmesi ve korunması adına büyük gayret içinde çalışıyoruz." dedi.

Yüzer, İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında birbirinden önemli isimleri İstanbul'da ağırladıklarını belirterek, çok önemli konuların ve gündemlerin ele alındığını, burada alınacak kararların ve etkinlikten çıkacak raporların Türkiye ve dünya ormancılığına çok faydalı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

FAO'nun Türkiye için önemine işaret eden Yüzer, "FAO, bizim için yıllardır birlikte çalıştığımız işbirliği ortağımız. FAO'nun ormancılığımıza teknik yönden yaptığı katkıları çok iyi biliyor ve onlar için ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Burada ele aldığımız konular çok önemli"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi de sürdürülebilir ormanları oluşturmanın önemine dikkati çekerek, "Türkiye'ye her zaman ormanların sürdürülebilmesi ve ağaçlandırma alanında bir lider oldukları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte ilk 2 gün ele alınan konulara değinen Gangi, bundan sonraki oturumlarda özellikle inovasyonun ormanları yönetme ve geri kazanma konusundaki etkisinin ele alınacağını dile getirdi.

Gangi, orman sektöründe nesiller arası diyalogun öneminin de konuşulacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu yıl FAO'nun kuruluşunun 80. yıl dönümünü de kutluyoruz. Bu toplantı FAO için çok önemli. Gıda güvenliğinin artırılması, kaynakların sürdürülebilir ve yönetilebilir olması ve gıdaya erişimin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ele aldığımız konular çok önemli. Bu toplantı, küresel taahhütlerimizi bölgesel ve pratik eylemlere dönüştürmemizi sağlayacak. Ormanlar ortak vizyonumuzun merkezinde yer alıyor. Daha iyi yaşamı ve daha iyi beslenmeyi sunabilmek için ormanlarımız çok önemli."

"İşbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor"

FAO Ormancılık Bölümü Müdür Yardımcısı Ewald Rametsteiner da ormanların geleceğe uyum sağlaması için son derece güçlü ve yenilenebilir kaynaklara ihtiyaç olduğunu, ormanların iklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı kendini uyumlandırması gerektiğini söyledi.

Ormanların karşı karşıya olduğu risklerle ilgili bilgi veren Rametsteiner, "Artan kaynak ve malzeme talebi ile iklim değişikliğinin yarattığı riskler var. Hepimizin bildiği önemli risklerle karşı karşıyayız. Ormanları ilgi odağı haline getirmemiz lazım. Bu alanda geleceği birlikte şekillendirme fırsatımız var. Gezegenimizin canlılar ve toplumlar için yaşanabilir olması gerekiyor." dedi.

Rametsteiner, inovasyonun değişen koşullar altında fırsatlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, hükümetlerin önemli sorumluluklarından birinin de inovasyonu yakalamak olduğunu ifade etti.

Ormanların, uluslar ve toplumlar için yeterli olabilmesi için değişimi yakalamanın şart olduğunu vurgulayan Rametsteiner, bu anlamda inovasyonun geleceği değiştireceğini söyledi.

Rametsteiner, dönüşümün ve sistemli değişimin sadece inovasyonla sağlanabileceğini belirterek, "İnovasyon, FAO'nun stratejisinde. FAO üyeleri de bu konuda bir yol haritasını onayladı." dedi.

Ülkelerin FAO'dan ormanlarla ilgili çok fazla ve güçlü talebi bulunduğunu dile getiren Rametsteiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"FAO, üyelerine ormancılık alanında destek olmak için hazır. İşbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Bilinç düzeyinin artırılması, inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve kapasitenin artırılması önemli. Tehditler var ama bunlara karşı fırsatlarımız da var. Bu alanda yol haritası belirleyen ve destekler sunan hükümetler son derece başarılı olabiliyor. Pek çok kişinin ormanlara umut bağladığını biliyoruz. Ormanlar, daha iyi bir gelecek için çözüm olarak görülüyor. Çözümün ve umudun büyüyebilmesi için orman sektöründe inovasyon kültürünü benimsememiz gerekiyor."

"Sürdürülebilir üretimin ve tüketimin artırılması" çağrısı

FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu Sekreteri Ekrem Yazıcı da son yıllarda FAO'nun orman alanında hayata geçirdiği önemli projeler ve aldığı kararlara değindi, çeşitli örnekler verdi.

Her zaman çevre tavsiyelerinin güçlendirilmesini desteklediklerini dile getiren Yazıcı, "Özel sektör de dahil olmak üzere ülkelere ve paydaşlara sürdürülebilir üretimi ve tüketimi artırmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bununla ilgili bölge ülkeleriyle işbirliğinde eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından günün ilk oturumunda "Orman Sektöründe İnovasyon Üzerine İnteraktif Atölye" düzenlendi. Atölyede konuşmacılar ve katılımcılar, inovasyonun hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında hangi adımların atılması, bu süreçte FAO'nun rolünün ne olması gerektiğine dair paylaşımda bulundu.