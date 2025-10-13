İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Türkiye'nin Küresel Ormancılık Liderliği

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğine ilişkin olarak, "Ormancılık tecrübemizin ve orman yangınlarıyla mücadeledeki başarımızın Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında diğer ülkelerin ormancılarına ışık tutması açısından oldukça önemli." dedi.

Karacabey, Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 20–25 Ekim'de gerçekleştirilecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) öncesinde basın toplantısı düzenledi.

BM Orman Forumu'nda orman yangınlarının özel bir başlık olarak ele alınması ve Türkiye'nin liderlik girişiminde bulunması talebini gündeme getirdiklerini aktaran Karacabey, "Şubat ayında yapmış olduğumuz bu başvuru BM tarafından uygun görüldü ve mayıs ayındaki toplantıda Türkiye'nin böyle bir liderlik girişiminde bulunmasının uygun bulunduğu karara bağlandı." diye konuştu.

Karacabey, orman yangınlarına hazırlık ve yenilikçi teknolojiler konularında etkinlik başlattıklarını, orman yangınlarıyla ilgili Gıda ve Tarım Örgütü ile BM'nin diğer organlarının düzenlediği etkinliklerine de bu sürece dahil edildiğini anlattı.

"Tecrübelerin paylaşılacağı bir hafta olacak"

Türkiye'nin, bu haftayla dünya ormancılığı açısından BM çatısı altında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağının altını çizen Karacabey, şöyle devam etti:

"Başta ormanlar ve orman yangınları olmak üzere dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ele alınacağı, bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan tekniklerin ve teknolojilerin görüşüleceği, tecrübelerin paylaşılacağı bir hafta olacak. Bu etkinlik, ülkemiz açısından 186 yıllık ormancılık tecrübemizin ve orman yangınlarıyla mücadeledeki başarımızın BM çatısı altında diğer ülkelerin ormancılarına ışık tutması açısından oldukça önemli. Artık orman yangınları sadece yaşanılan ülkenin problemi olmakla kalmıyor. Bir ülkede yaşanan orman yangını maalesef bütün ülkeleri etkiliyor. Dolayısıyla tüm ülkelerin ormancılık ve özellikle orman yangınları alanındaki tecrübelerini ve sahip oldukları imkanları, teknolojileri ve teknik bilgileri birbiriyle paylaşması önemli. Bu bilgilerin bir araya getirilerek dünya ormancılığına hizmet edecek seviyeye ulaştırılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

Karacabey, Antalya'da Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi bulunduğunu, burada ağırlıklı olarak orman yangınlarıyla ilgili eğitimler verdiklerini ve şu ana kadar 22 ülkeden 250'den fazla uzmanın burada eğitim gördüğünü söyledi.

Bu çalışmaların, söz konusu etkinliğin altlığını oluşturduğunu belirten Karacabey, "Düzenlenecek panellerde ifade edilecek hususlar, konuşmacıların yapacakları sunumlardan elde edilecek çıktılar neticesinde bir deklarasyon hazırlanacak ve bu 'İstanbul Deklarasyonu' olarak BM Orman Forumu'na iletilecek. BM bünyesindeki tüm ülkelere İstanbul Deklarasyonu gönderilecek." ifadesini kullandı.

Karacabey, deklarasyonun, dünya ormancılığına özellikle orman yangınlarıyla mücadele açısından çok önemli çıktılar ve fırsatlar sunacağını bildirdi.

Etkinlik için şu ana kadar 193 ülkeye davet gönderdiklerini ve bu ülkelerin 75'inden katılım olacağının bildirildiğini aktaran Karacabey, "30 uluslararası kuruluştan da dönüş geldi. Toplamda 336 konusunda uzman bilim insanı, uygulayıcı, yangın söndürme uzmanı ile devlet ve bakanlık yetkilisinin katılacağı bildirildi." dedi.

"Bulunduğumuz yeri ileri taşıma gayretindeyiz"

Karacabey, Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu, bu konuda dünyada kabul gören bir başarısının bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başarısı, BM bünyesindeki ve özellikle de bölgemizdeki ülkeler tarafından yakından takip ediliyor. Biz sahip olduğumuz bu tecrübeyi günün değişen ve gelişen teknolojileriyle de birleştirerek daha ileri noktalara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Diğer ülkelerin de tecrübelerinden ve kullandıkları teknolojilerden haberdar olmanın, onlardan da faydalanmanın, ülkemiz ormancılığına, daha sonra da dünya ormancılığına daha fazla katkıda bulunmanın gayreti içerisindeyiz. Birleştirilen bu tecrübelerle dünya ormancılığına da daha fazla katkı sağlanmış olacak."