İstanbul Orman İnovasyon Haftası Başlıyor

İstanbul Orman İnovasyon Haftası, 'Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına' temasıyla 20-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, 75 ülkeden temsilcilerle birlikte orman yangınlarıyla mücadele ve sürdürülebilir ormancılık konularını ele alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM), Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklama yapıldı.

OGM koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, küresel ormancılık politikalarının geleceğini şekillendirecek önemli bir platform olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi'nin katılacağı açılış töreni ile yarın başlayacak organizasyon, 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla 5 gün sürecek.

Bayraktar TB2 insansız hava aracı ve yangın söndürme helikopteri gibi orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan makine, ekipman ve teknolojiler de etkinlik alanında sergilenecek ve Türkiye'nin bu alandaki kabiliyeti anlatılacak.

Hafta boyunca paneller, çalıştaylar, saha gezileri ve ikili görüşmelerle, iklim değişikliğinden dijital ormancılığa, orman yangınlarıyla mücadeleden teknolojik çözümlere kadar pek çok başlık masaya yatırılacak.

Etkinliğin sonunda hazırlanacak "İstanbul Deklarasyonu", UNFF'nin 21. Oturumu'na sunularak uluslararası ormancılık gündemine yön verecek.

Etkinlikle, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ve sürdürülebilir ormancılıktaki deneyimi, dijitalleşme vizyonu ve yenilikçi uygulamaları öne çıkacak.

