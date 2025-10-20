İstanbul Orman İnovasyon Haftası Başladı: Ormanların Önemi vurgulandı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 186 yıllık tecrübesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu tecrübeyi dünyanın gelişen şartları ve teknolojileriyle birleştirerek çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Karacabey, etkinlikle birlikte küresel ölçekte yeni bir ormancılık vizyonunun doğuşuna tanıklık ettiklerini dile getirdi.

İklim krizi risklerinin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Karacabey, bunun en büyük panzehrinin ise ormanlar olduğunu söyledi.

Karacabey, Dünya Bankasıyla birlikte İklime Dirençli Ormancılık Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar. Ormanların dirençli olması, dirençli hale getirilmesi çok önemli." diye konuştu.

OGM'nin 186 yıllık tecrübesi olduğunu hatırlatan Karacabey, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık yeni konuların konuşulması gerektiğini biliyoruz ve bu konuda ülkemizin sahip olduğu 186 yıllık tecrübeyi diğer ülkelerin tecrübeleriyle bir araya getirerek çok daha iyi noktalara ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu tecrübeyi dünyanın gelişen şartları ve teknolojileriyle birleştirerek çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz."

" Türkiye, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6'ncı sırada"

Orman Genel Müdürü Karacabey, ormanların sadece bir ülkenin değeri olmadığını vurgulayarak, atmosferde sınırların olmadığını ve bir ülkenin ormanlarının ürettiği oksijenin tüm insanlığın hizmetine sunulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine dikkati çeken Karacabey, Türkiye'nin, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını söyledi.

Karacabey, ormanları tehdit eden yangılar, orman karbon depolama fonksiyonunun artırılması ve ormanların dünyayı nasıl beklediğine dair bilgi paylaşımlarının 5 günlük faaliyetlerde konuşulacağını belirtti.

Bu hafta FAO'nun 43'üncü Ormancılık Komisyonu toplantısının gerçekleştirileceğini söyleyen OGM Genel Müdürü Karacabey, ormancılıkla ilgili birçok etkinliğin hafta içinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Ekonomik hırslarımızı doğayı korumaya zarar gelmeyecek şekilde düzenlemeye çalışıyoruz"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi de inovasyon, gelenek ve bilim arasında bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ormancılık alanındaki destekleri için teşekkür etti.

Gangi, insanlığın refahı ve ekonomiler için ormanların olmazsa olmaz alanlar olduğunu dile getirerek, "Orman yangınları ve haşerelerle mücadele, iklim değişikliğinin negatif etkileri gibi birçok sorunla karşı karşıyayız. Özellikle ekonomik hırslarımızı doğayı korumaya zarar gelmeyecek şekilde düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"(Dünya genelinde) 2024'te 13,5 milyon hektar orman yandı ve bu kabaca Yunanistan ile aynı büyüklüktedir"

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen ise yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden gelen temsilcilerin katılımının önemli olduğuna dikkati çekerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Sekretaryası Direktörü Juliette Biao da orman yangınlarına dikkati çekerek, "2024'te 13,5 milyon hektar orman yandı ve bu kabaca Yunanistan ile aynı büyüklüktedir." ifadesini kullandı.

Biao, tropik bölgeler dahil birçok noktada ciddi orman yangınları yaşandığını vurgulayarak, müdahale ve önleme için etkili yöntemlerin UNFF'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu, 20. oturumda ise pek çok devletin kaygılarını dile getirerek çağrıda bulunduğunu kaydetti.

25 Ekim'de sona erecek olan etkinlik, farklı ülkelerin temsilcilerinin yer alacağı panellerle devam ediyor.