İSTANBUL-ÖMER ÇELİK: ADAYLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI KONUSUNDA TİTİZ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Toplantı saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, il ve ilçe kadın kolları, gençlik kolları ve Ankara'daki toplantıya katılamayan bazı milletvekilleri katıldı. Yaklaşık 3 saat süren temayül toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yaptı.

"YEREL SEÇİMLERİ BÜTÜN SEÇİMLERDE OLDUĞU GİBİ BİR DEMOKRASİ BAYRAMI OLARAK GÖREN BİR SİYASİ HAREKETİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız bugün İstanbul il Başkanlığımızı ziyaret etti. Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşırken, yerel seçimleri bütün seçimlerde olduğu gibi bir demokrasi bayramı olarak gören bir siyasi hareketiz. Millet iradesine başvurulması, milletimizin iradesiyle hem merkezi idarenin hem yerel yönetimlerin şekillenmesi bizim Türkiye'nin en büyük kazanımı olarak gördüğümüz bir meseledir. Genel seçimlerdeki büyük başarımızdan sonra bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bütün bu süreçlerde bir AK Parti geleneği olan her türlü demokratik temayülün gerçekleşmesi, hem vatandaşlarımızın hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Bu çerçevede hem vatandaşımızın iradesinin Türkiye'nin her tarafında sorulması hem de vatandaşımızın iradesini yansıtma bakımından Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olan teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü çalışmamız İstanbul İl Başkanımızın ev sahipliğinde ana kademe gençlik kolları ve kadın kolları bütün ilçe başkanlarımızın katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıyı sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat yönetmişlerdir" dedi.

"BURADA ORTAK BİR AKLI TECELLİ ETTİRMEK ÜZERE TOPLANDIK"

Çelik toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ortaya koyduğu irade şudur; Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. En derinde en kapsamlı istişareleri yaparak ortak aklı hep beraber üreteceğiz. O yüzden arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan tam olarak hür iradeleriyle ilçelerde ve büyükşehirlerde hangi adayı görmek istiyorlarsa mevcut belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde, mevcut belediye başkanlarımızı değerlendirerek. Belediye başkanlarımızın olmadığı yerde önerdikleri isimleri söyleyerek mevcut Belediye Başkanlarımızın olduğu yerde yine varsa her bir teşkilat mensubumuzun bu çerçevede ilçe başkanlarımızın iradelerini ortaya koymaları için alternatif isimler de dahil olmak üzere bütün bu süreçlerin yansıtıldığı bir mekanizma güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır. Bu aslında bizim demokratik anlayışımızı en aşağıdan en yukarıya kadar siyasi kararları şekillendirme şeklindeki siyasi tarzımızın Türkiye'deki bütün demokratik hayata bütün siyasi partilere örnek olacak bir modelidir. Bundan öncesinde biliyorsunuz bütün illerimizde teşkilat temayül yoklamaları yapıldı. Bunun ötesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir ve bugün de İstanbul'la birlikte üç kademe ilçe başkanlarımızın katılımı, teşkilatımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımıyla birlikte arkadaşlarımıza hür iradelerini yansıtmaları şeklinde bir çağrıda bulunarak hepsinin görüşlerini, kapalı zarflarda ifade ettiği, kapalı zarflara gerekirse alternatif isimleri, parti içinden ve parti dışında yazdıkları tam demokratik bir sürecin işletilmesi şeklinde bir tutum ortaya koyarak, vatandaşımızın, teşkilatımızın iradesini tam olarak ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir" diye konuştu.

"SEÇİME DÖNÜK OLARAK FARKLI İLÇELERDEKİ DEĞERLENDİRMELERİNİ ALMIŞTIR"

Çelik, "Tabii burada çok önemli bir husus da şudur. Siyasi partiler kendi profesyonel gündemlerine kapanmamalı. Halkın gündemiyle meşgul olmalıdır. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın bize her zaman verdiği talimat sürekli olarak seçimlere giderken de, seçimlerden sonra da iktidar süreçlerimizde Türkiye'yi yönetirken de Türkiye'nin en büyük partisi ve ittifakı olarak, sürekli olarak vatandaşımızın sesine kulak verme şeklindedir. İşte bütün bu mekanizmalar çok boyutlu bir şekilde bu iradenin ortak tecelli etmesi bakımından güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlara bizzat vakit ayırarak saatlerce bu çalışmaların başında durarak bu iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesi bakımından hassasiyet göstermektedir. Yine toplantımızın önemli bir boyutu da şudur, Sayın Cumhurbaşkanımız oylama bittikten kapalı zarflar teslim edildikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemektedir. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadememizdeki ilçe başkanlarımız ve diğer arkadaşlarımız, MKYK üyelerimiz, il yöneticilerimiz görüşlerini seçimlere dönük olarak Cumhurbaşkanımızın söz vermesiyle birlikte açık ve net bir şekilde yansıtmaktadır. Böylece aslında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan çalışmalar bütün Türkiye'de oluşturulan bu çalışmaların bir özeti. Bir tecessümü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın demokratik iradeyi yansıtma bakımından ne kadar yüksek bir hassasiyete ve ne kadar güçlü mekanizmalara sahip olduğunun bir işaretidir. Örneğin sadece bu gün 30'dan fazla arkadaşımıza Cumhurbaşkanımız söz vermiştir. Onların görüşlerini dinlemiştir. Seçime dönük olarak farklı ilçelerdeki değerlendirmelerini almıştır. ve bütün bunlar kayda geçirilerek bizim seçim çalışmalarımız için bir pusula olacaktır, bir yol gösterici olacaktır" şeklinde konuştu.

"İLK GÜN NASIL MİLLETİMİZİN SESİNE KULAK VERİYORSAK BUGÜN DE AYNI ŞEKİLDE KULAK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, "Dolayısıyla AK Parti ve Cumhur İttifakı cumhuriyetin değerlerine ve demokrasinin bütün kılcal damarlarına kadar çalıştırılması, iradesine sahip olarak hem adayların belirlenmesi, hem de seçime gidilmesi sürecini bu şekilde yönetmektedir. Bugün itibariyle İstanbul'da İstanbul il başkanımızın ev sahipliğinde İstanbul teşkilatlarımızı bu şekilde dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, otuzdan fazla arkadaşımızın da değerlendirmelerini, analizlerini, görüşlerini ifade etti. Bizler de notlarımızı aldık. Bu çalışma bu şekilde devam edecektir. Milletimiz için demokrasi şöleni olan seçimlerin bu demokrasimizin güçlenmesi bakımından bu çalışmaların büyük katkısı olacaktır. Demokrasimizin en büyük iradesi bütün demokratikleşme süreçlerinde vesayet süreçlerine karşı bu mücadeleyi vermiş bir siyasi hareket olarak ilk gün nasıl milletimizin sesine kulak veriyorsak bugün de aynı şekilde kulak vermeye devam edeceğiz. Tabii parti olarak biz teşkilatlarımıza göz gözbebeğimiz olarak bakarız. Teşkilatlarımız bizim için çok kıymetlidir. Bugün de memnuniyet verici bir durum şu oldu. Tabi ki ana kademedeki arkadaşlarımız da görüşlerini ifade ettiler. Ama özellikle gençlik kollarımızın ve kadın kollarımızın görüşlerini kapsamlı bir şekilde ifade etmesi ve yeniden İstanbul doğrultusunda heyecanlarını ortaya koymaları hepimizde büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Dolayısıyla bugün büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza atmış olduk. Bundan sonra da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde, genel başkanımızın yönetiminde bu süreçler devam edecektir. İstanbul'umuza hayırlı olsun, teşkilatlarımıza hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun diyoruz" dedi.

"ADAYLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI KONUSUNDA TABİİ Kİ BU TİTİZ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ"

Gazetecilerin aday açıklama zamanının sorulması üzerine Çelik, "Zaten takvim belli. Sayın Cumhurbaşkanımız belirttiğiniz gibi ifade ettiler. Aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecek bu çalışmalar. Adayların belirli ortaya çıkarılması konusunda tabii ki bu titiz çalışmaları yapacağız. Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır. Ama onun ötesinde de herhangi bir şekilde geciktirmek gibisinden bir yaklaşımımız yok. Olgunlaştığı anda açıklayarak bir an evvel seçimler için teşkilatlarımızın meydana çıkacağı, adaylarımızın meydana çıkacağı çünkü AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı topyekun milletimizle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor. Onların sabırsızlıklarını buradan selamlıyoruz. Ona göre bir takvimi takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.