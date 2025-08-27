İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri 1-5 Eylül'de Çevrim İçi Düzenlenecek

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezince bu yıl 11'incisi düzenlenecek "İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri" 1-5 Eylül'de çevrim içi gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre etkinlik, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ölçme ve değerlendirmenin eğitim süreçlerindeki önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

Program, 1-5 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı lisanslı Microsoft Teams platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek. Programda, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 18 konu başlığı ele alınacak.

Her gün saat 18.00'den sonra çevrim içi oturumlarda akademisyenler ve uzman isimlerle bir araya gelecek katılımcılar, ölçme-değerlendirmede yenilikçi yöntemler ile modelin uygulamaya yansımaları üzerine bilgi edinme ve değerlendirme fırsatı bulacak.