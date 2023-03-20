İstanbul olası Marmara depremine kentsel dönüşümle hazırlanıyor

HİKMET FARUK BAŞER/FİLİZ KINIK ÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde yaşanan büyük yıkım, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini daha da artırdı.

HİKMET FARUK BAŞER/FİLİZ KINIK ÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde yaşanan büyük yıkım, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini daha da artırdı.

Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip şehrinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları gündemden hiç düşmedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yaşanan büyük yıkım ve beklenen Marmara depremi nedeniyle bütün dikkatler İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi.

AA muhabirleri, bu kapsamda ülke gündeminden hiç çıkmayan İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını derledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2012 yılında " Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, kentlerin dayanıksız yapı stokunun yenilenmesi için ilçe belediyeleri ve özel sektör eliyle çalışmalar yürütüyor.

İstanbul'da 10 yıllık süreçte belediyeler ve özel sektörle 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlanırken 93 bin bağımsız birimin de süreçleri devam ediyor.

Bakanlık, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek bir yapı bırakmamayı hedefliyor.

Sayılarla İstanbul'un ilçelerinde dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birçok ilçedeki çalışmaları kapsamında, çok sayıda konutun dönüşümü sağlanıp vatandaşlara teslim edilirken binlerce konutun da inşaatına devam ediliyor.

Bu kapsamda Kadıköy Fikirtepe'de yıkılarak inşaatına başlanan 10 bin 765 bağımsız birimden 1648'i hak sahiplerine teslim edildi.

Ataşehir Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yıkılan 1563 bağımsız birimin inşaatına başlandı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde 615, Beyoğlu Okmeydanı Mahallesi'nde ise 939 bağımsız birimin inşaatı sürüyor.

Kartal Orhantepe'de 1295 bağımsız birimden 130'u teslim edildi

Pendik'teki Orta ve Dumlupınar mahallelerinde 2 bin 27 bağımsız birimin tahliye ve yıkım süreci tamamlandı.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde tahliye ve yıkım sürecinin ardından inşaatına başlanan 1295 bağımsız birimden 130'u teslim edildi. Mahallede 73 bağımsız birimin teslim süreci devam ederken 1092 bağımsız birimin de inşaatı sürüyor.

Maltepe Atışokulu Mahallesi'nde tahliyesi tamamlanan 446 bağımsız birimin yakın zamanda yıkılması planlanıyor. Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde ise 823 bağımsız birimin inşaatına başlandı.

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde de 653 bağımsız birimin yıkımı devam ediyor.

Güngören Tozkoparan ve Genç Osman mahallelerinde inşaatına başlanan 1770 bağımsız birimden 144'i hak sahiplerine teslim edildi. Kalan 1626 bağımsız birimin inşaatı devam ederken 590 bağımsız birimin de kurası çekildi.

Üsküdar'da Çamlıca Camisi ve çevresindeki Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan 7 bin 84 konutluk deprem dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Ferah ve Bulgurlu mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan 3 bin 821 bağımsız birimden 551'i hak sahiplerine teslim edildi. İlçede 2 bin 620 bağımsız birimin inşaatı devam ederken 650 bağımsız birimde ihale aşamasına gelindi.

Esenler'de 60 bin bağımsız birimden 2 bin 110'u teslim edildi

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 745 bağımsız birim, hak sahiplerine teslim aşamasında bulunuyor.

Zeytinburnu'nda Telsiz, Beştelsiz ve Merkezefendi mahallelerinde 1113 bağımsız birim yıkılarak inşaatların yapımına başlandı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde 285 bağımsız birimde ise uzlaşma aşamasına gelindi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Esenler'de yıkılan askeri alanda inşaatına başlanan 60 bin bağımsız birimden 2 bin 110'u hak sahiplerine teslim edildi, 4 bin 860 bağımsız birimin inşaatı sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 mahallede kentsel dönüşüm süreci

Bakanlık, Gaziosmanpaşa'da yer alan riskli alanlarda vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel yerleşmeler oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek uygulamaları yürütmek için 2019 yılından itibaren kentsel dönüşüm sürecine dahil oldu.

İlçedeki 4 mahalle ve 5 alt bölgede 5 bin 265 konut ile 110 ticari olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm süreci Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile koordineli yürütülüyor.

Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap ve Sarıgöl Mahallesi 1. Etap'ta (12B) 1040 konut, 41 ticari birim olmak üzere toplam 1081 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi 1. Etapta (7B) 813 konut, 29 ticari birim olmak üzere toplam 842 bağımsız birimin inşaatları tamamlanıp anahtarları hak sahiplerine verildi. Bağlarbaşı Mahallesi 2. Etapta (7A) 926 konut ve 1 ticari birimin de inşaatı devam ediyor.

Sarıgöl Mahallesi 2. Etap (12C), Yenimahalle (9A) ve Yıldıztabya Mahallesi 2. Etap'ta 1821 konut, 39 ticari birimden oluşan 1860 bağımsız birimin ihale süreci tamamlanarak inşaatlara başlandı.

Yıldıztabya Mahallesi 3. Etapta (6B) ise projelendirme süreci tamamlanan 665 konutun kısa sürede TOKİ eliyle ihale süreci bitirilip inşaatlarına başlanması amaçlanıyor.

İBB KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraki KİPTAŞ, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, geçmiş dönemden devralınan 5 bin 76 bağımsız birimden oluşan Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm, Okmeydanı Van Blokları, Fikirtepe Vartaş-1 ve Zeytinburnu Veliefendi Locamahal'de kentsel dönüşüm projelerine ilişkin tüm hukuki ve teknik sorunları çözerek tamamlayıp teslimini yaptı.

KİPTAŞ'ın yeni döneminde ise Eyüpsultan, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Beşiktaş ile Kadıköy'de 1646 bağımsız birimden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı. Bunlardan hak sahiplerinin çoğunlukta olduğu 155 bağımsız birimden oluşan Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'nin 1. etabı tamamlanarak teslim edildi. Kalan etapların inşaatları ise devam ediyor.

Kadıköy'de 3 apartman yıkımı gerçekleştirildi

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kadıköy'de Özden Apartmanı ile Beşiktaş'taki Erenler Apartmanı, "İstanbul Yenileniyor Tek Yapı Dönüştürme Projesi" kapsamında yıkılarak temelleri atıldı. Bu proje kapsamında yıkılan Kadıköy'deki Nurcan Apartmanı'nın kısa sürede temelinin atılması planlanıyor.

KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 6 ilçedeki 8 proje için 1221 riskli bağımsız birim yıkıldı. Çalışmaları devam eden 8 ilçedeki 11 proje kapsamında ise 943 bağımsız birimin daha yıkılması hedefleniyor.

Hızlı tarama çalışması ile binaların deprem güvenlik sınıfı tespit ediliyor

İBB, hızlı tarama yöntemi ile İstanbul'daki binaların deprem güvenlik sınıfının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

İstanbullulara binaları hakkında bir ön bilgi verilmesini amaçlayan proje kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar 107 bin 74 binaya tespit için gidildi.

Kat malikleri tarafından onay verilmediği için sadece 29 bin 200 binada tespit yapabilen belediyeye, bu depremlerden sonra yaklaşık 140 bin yeni başvuru yapıldı.

İstanbul'daki 1 milyon 250 bin binanın yüzde 70'i yorgun

İstanbul'daki yapı stoku ile yenilenmesi gereken binalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan eski İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı ve mühendis Kadem Ekşi, Türkiye'de fay hatlarının üzerinde yer alan 45'e yakın il bulunduğunu, bu nedenle dirençli kentler oluşturulması gerektiğini söyledi.

İstanbul'un Türkiye nüfusunun 7'de 1'ini barından bir şehir olduğunu kaydeden Ekşi, şunları belirtti:

"İstanbul'da 1 milyon 250 bin binamız var. Bunların yüzde 70'i, 2000 yılından önce yapıldı. Bu yapıların yüzde 70'i yorgun. Binaların beton dayanım ve performansları, demir donatıları, korozyon temel ve taşıyıcı sistemlerinin örselenmesi, izolasyon problemleri nedeniyle binaların zayıflaması bizi ciddi olarak düşündüren bir noktaya doğru taşıdı. Yapılan çalışmalarda İstanbul'da hangi mahallemizde, hangi sokakta, hangi yapılarımızın deprem direnci zayıf olarak çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu artık biliyoruz. Bu veri ve data elimizde güncel."

Ekşi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı verilere göre, kentte 7,1 milyon bağımsız birim bulunduğunu aktararak, "Bunların 1,2 milyonunun yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca kentte 50 bin göçmeye matuf binamız olduğunu biliyoruz. 230 bin bağımsız birime karşılık gelen bu yapıları hızla güçlendirmemiz ya da yıkıp yenilememiz gerekiyor. Bunların dirençleri zayıf ve yatay kuvvetlere karşı dayanıksız. Beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depremde bu yapıların aynen Kahramanmaraş gibi yerle yeksan olacağı ifade ediliyor." değerlendirmesini yaptı.