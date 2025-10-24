Haberler

İstanbul Okullarında Gazze'ye Yardım İçin Kermes Düzenlendi

Güncelleme:
Ümraniye'deki Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sancaktepe İnci Serra Yavuz İlkokulu'nda düzenlenen kermeslerde, öğrenciler yaparak satışa sundukları yiyecekler ile Gazze'ye yardım topladı. Eğitim müdürleri, bu etkinliklerin insanlık dramına dikkat çekmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'daki bazı okullarda Gazze'ye yardım için düzenlenen kermeste, öğrenciler kendi yaptıkları yiyecekleri ve süs eşyalarını sattı.

Ümraniye Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermeste, ortaokul ve lise öğrencileri kendi yaptıkları kek, börek, poğaça, makarna, gözleme gibi yiyecekler ile süs eşyalarını sıralara yerleştirdi.

Öğrenciler ile kermese gelen aileler de alışveriş yaparak destek oldu.

Kermese katılan Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Demirkalp, kermesin öğrenciler için önemli bir duyarlılık hareketi olduğunu söyledi.

Annelerin, babaların ve öğrencilerin hep birlikte iştirak ederek kermeste bulunmasının önemine dikkati çeken Demirkalp, "Türkiye'nin birçok yerinde farklı kuruluşlar kermes düzenliyor. Herkes elinden geldiği kadarıyla Filistin'deki insanlık yarasına katkıda bulunmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kıymet Kurtuluş, okul olarak kalplerinin kilometrelerce ötede Gazze'deki vatandaşlara yardım ulaştırmak için attığını kaydederek, "Sınıflarımızda merhamet, dayanışma ve kardeşlik kelimelerini ne sıklıkla konuşuyoruz? İşte bugün bu kelimelere can vereceğimiz, onları somut bir yardım eline dönüştüreceğimiz bir gün. Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizin yüreğini burkuyor." diye konuştu.

Gazze'de en temel ihtiyaçlara insanların ulaşamadığını aktaran Kurtuluş, "Onların sesi olmak, onların umuduna ortak olmak bizim insani sorumluluğumuz. Bu kermeste satın alacağınız kurabiye, limonata bir ürün değil, bir nefes, bir gıda, bir ilaç ve bir dua olacak. Sizler dünyanın iyiliğe ve iyiliği yaymaya ihtiyacı olduğunu gösteren genç kalplersiniz. Burada akan iyilik ırmağının Gazze'deki kardeşlerimize ulaşacağına, onların yaralarını bir nebze olsun saracağına yürekten inanıyorum. Cebimizdeki küçük bir katkıyı yüreğimizdeki kocaman sevgiye dönüştürelim." şeklinde konuştu.

Sancaktepe İnci Serra Yavuz İlkokul'unda düzenlenen kermeste de öğrenciler aileleriyle yaptıkları yiyecekleri Gazze'ye yardım ulaştırmak için okulda sattı.

Öte yandan bazı okullarda da bu kapsamda düzenlenen kermesle Gazze için destek olundu.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
