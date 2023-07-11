İSTANBUL-ÖĞRENCİ VE VELİLER DEMİRÖREN MEDYA VE TEKNOLOJİ MTAL'İ ANLATTI

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'ne öğrenci ve velilerden övgüİSTANBUL,(DHA)- İlk yılında LGS'de yüzde 1'lik dilime giren adayların tercih ettiği, Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) eğitim alan öğrenciler ve...

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'ne öğrenci ve velilerden övgü

İSTANBUL,( Dha )- İlk yılında LGS'de yüzde 1'lik dilime giren adayların tercih ettiği, Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) eğitim alan öğrenciler ve velileri okulun eğitim şartları ve müfradatını övgüyle anlattı.

Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek bir ilkin hayata geçirildiği Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, mesleğin duayenleri ve sektörün tanınmış profesyonel isimleriyle derse girerek günümüzün ve geleceğin medyasını şekillendirecek şekilde hazırlanıyorlar. Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi kurumlarda, sektör içerisinde öğrenme imkanına sahip olan liseliler ve velileri okulda verilen eğitimi ve öğrencilere sunulan şartları tek tek dile getirdi.

HAFTADA 24 SAAT İNGİLİZCE EĞİTİM

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'nde Radyo Televizyon sınıfı öğrencisi Dila Acar, 'Okulumuz dünya standartlarında eğitim verip geleceğin mesleği olan medya ve teknoloji alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Tabii bu doğrultusunda okulumuz yabancı dil eğitimine de yüksek derecede önem veriyor. Hazırlık sınıfı boyunca alanında uzmanlaşmış İngilizce ve network öğretmenlerimiz ile haftada yirmi dört saat İngilizce eğitimi alıyoruz. Fakat İngilizceyi sadece derslerde değil, sınıflarda, koridorda, sosyal alanlarda kısacası her yerde konuşuyoruz. Böylece biz öğrenciler İngilizce konuşmayı günlük hayatımızın bir parçası haline getirdik. Bizleri bu kadar önemseyen, kendimizi değerli hissettiren böyle bir okulda okuduğum için çok mutluyum' dedi.

'OKULUMUZDA DÜZENLENEN TÜM ETKİNLİKLERİ ÖĞRENCİLER OLARAK BİZLER PLANLAMAKTAYIZ'

Radyo ve Televizyon Bölümünden Alperen Yavuz, 'Sorumluluk sahibi ve geleceğe uygun bireyler olabilmek amacıyla okulumuzda düzenlenen tüm etkinlikleri öğrenciler olarak bizler planlamaktayız. İstisnasız bütün öğrenciler hem etkinlik sırasında hem de organizasyon esnasında görev alarak birçok başarı elde etmektedir. Ayrıca birbirimize destek olarak iş birliği ve dayanışma örgü örneği sergilemekteyiz' dedi.

'YAPAY ZEKA, PROGRAMLAMA, ROBOTİK VE SİBER GÜVENLİK DERSLERİ DE GÖRMEKTEYİZ'

Gazetecilik Bölümünden Baran Başat ise şöyle konuştu:

'Okulumuz Demirören Medya ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, okulumuzda özel bir müfredat uygulanmaktadır. Bu müfredat sayesinde medya alanında üst düzey eğitim alan bizler yapay zeka, programlama, robotik ve siber güvenlik dersleri de görmekteyiz. Yine bu müfredat sayesinde matematik, kimya, biyoloji ve fizik derslerinin tüm sınıf seviyelerinde yoğun bir şekilde görmekteyiz. Bu eğitimin bize Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma fırsatı sunacağını düşünüyoruz.'

'KIZIM YAPMAK İSTEDİĞİ MESLEĞİN EMEKÇİLERİ VE DUAYENLERİYLE BİR ARADA'

Öğrenci Seden Maraş'ın annesi Dilistan Şule Maraş, 'Bir anne olarak onun kendi yolunda o kadar doğru bir yerde olduğunu biliyorum ki bu beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Seden ileride hedeflediği mesleğe hazırlanma yolunda imkanların ve fırsatların önüne serildiğini gördü. Yapmak istediği mesleğin emekçileri ve duayenleriyle bir arada olmak, onlar tarafından önemsenmek, onlar tarafından değer verildiğini görmek, hissetmek, Sede'nin idealleri yolunda daha çok çalışmasına ve çabalamasına neden oldu' şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE EMANET EDEBİLECEĞİMİZ BİR GENÇ OLARAK İLK YILINI TAMAMLADI'

Öğrenci Dila Acar'ın babası Hakan Acar ise okulla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

'Anadolu'da bir söz var 'Boş çuval dik durmaz' diye. Boş çuvalı da sermayelerle doldurmak lazım. Entelektüel, sosyal, psikolojik ve ekonomik? Dila burada boş çuvalını sermayelerle doldurdu. İlber Ortaylı, Doğan Hızlan gibi hocaları ya da Demirören Medya'nın getirip katkısına sunmuş olduğu bir sürü kendi alanında tecrübeli insanlarla? Ağ kurması için yolladık okula biz Dila'yı. Dila, bir yıl boyunca başına B koydu ve bağ kurdu. Yani ağ değil, bağ kurmayı öğrendi. Hem arkadaşlarıyla, hem hocalarıyla, hem de arkadaşlarının velileriyle. Özgüveni daha düşüktü. Okul bitirdiği zaman daha yüksek oldu. Biz Dila'yı buraya öğretim için yolladık. Ama öğretimin yanında, iş hayatı tecrübe edinme akademisiyle karşılaştı. Meslekten tecrübeli insanlarla birlikte oldu. ve değerli olsun diye yolladık. Başarılı olsun diye yolladık. En sonunda bunları kendi cebine koydu. Kendi sermayesine, kendi çuvalına katmak zorunda kaldı. Biz geleceğin müfredatı olduğunu bilmiyorduk. Bugünün mesleklerine bugünün müfredatıyla hazırlık olacak diye uğraşırken halbuki geleceğin müfredatı ve geleceğin mesleklerini hazırladı. Dila okula girdiğinde bir çocuktu. Bir yılsonunda, Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet edebileceğimiz bir genç olarak ilk yılını tamamlamış oldu.?

'MELTEM DEMİRÖREN'DEN DE OKULLA İİLGİLİ BİLGİLER ALDIK'

Sait Araç'ın babası Eşref Araç, 'Oğlum Sait ilk Diyarbakır'da derece yapıp tercih yapma dönemi geldiğinde daha çok fen lisesini tercih etmeyi düşünüyorduk. Ancak Demirören Medya'nın yeni bir okulu olduğunu ilk kez öğrenci alacağını öğrenince bu okulu araştırmaya gittik. Sağ olsun Nuran Çakmakçı hocam, okulumuz müdürü Atilla Bey bu konuda bize hem bilgi verdiler hem ciddi bir şekilde ilgilendiler. Meltem Demirören Hanımla da tanışmış ve okulu onlardan dinlemiş olduk. Onlara da teşekkür ederiz. İlk etapta aklımız, bu kadar yüksek puan olmuş, Diyarbakır'da derece yapmış bir çocuğun fen lisesi yerine meslek lisesine gitmesi ne kadar doğru ya da çevren ne der gibi bir kaygı içine düşmedik değil açıkçası. Ancak sonuç olarak bugünkü bir yıl geçtikten sonra gördüğüm oğlumdaki değişikliklerdir' dedi.