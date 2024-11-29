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İstanbul Off-Road Kulübü üyeleri Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul Off-Road Kulübü üyeleri Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
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İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) üyesi 57 kişi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe ziyarette bulundu.

İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) üyesi 57 kişi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe ziyarette bulundu.

Kulüp üyeleri, "Şühedaya Saygı" başlıklı 6 günlük etkinlik kapsamında 27 araçla Dumlupınar Şehitliği'ne gelerek Türk bayrağı açtı, dua etti.

İSOFF Başkanı Mahir Alp, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulan ilk off-road kulübü olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Sakarya Meydan Muharebesi sahasında başlayan ziyaretlerinde son durağın Dumlupınar Şehitliği olduğunu belirten Alp, "Savaşların geçtiği yerleri ziyaret ederek anlamak ve hissetmek ayrı bir duygu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılan şühedamızı bir nebze olsun anmak ve yad etmek için herkesi bu topraklara gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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