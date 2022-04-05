İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PENDİK'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında terk eden Ebru S. (20) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
PENDİK'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında terk eden Ebru S. (20) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Şüpheli emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.