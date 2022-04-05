İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

PENDİK'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında terk eden Ebru S. (20) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

PENDİK'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında terk eden Ebru S. (20) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Şüpheli emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-NİSA BEBEĞİ SOKAĞA TERK EDEN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title