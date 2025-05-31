İstanbul müzakereleri öncesi Rusya ateşkes için şartlarını açıkladı

Rusya, Pazartesi günü Türkiye'de Ukrayna temsilcileriyle yapılması planlanan müzakereler öncesinde ateşkes için şartlarını açıkladı.Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde olası bir ateşkese hazır olduğunu belirtti. Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya, çatışmaların sona ermesi için bazı şartları sıralarken, Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan konuşmasında, "Ateşkes süresince, en azından Batılı ülkelerin Kiev'e silah sevkiyatını durdurması ve Ukrayna'nın seferberliğini sona erdirmesi gerektiğini" belirtti.

İstanbul'da ikinci tur müzakereler

Moskova ve Kiev temsilcilerinin, Ukrayna'daki savaşın olası bir şekilde sona erdirilmesini görüşmek üzere 2 Haziran'da İstanbul'da ikinci tur müzakereler yürütmesi bekleniyor. Doğrudan görüşmeler, bu ay Rusya'nın girişimiyle 2022'den bu yana ilk kez yeniden başladı.

Nebenzya'ya göre, bir ateşkes, çatışmanın çıkış nedenleri temelinde sürdürülebilir bir çözüm bulmak için daha fazla çalışılmasını sağlayacak. Rusya şimdiye kadar öncelikle çatışmanın temelden çözümünün şart olduğunu, ancak ondan sonra bir ateşkesi değerlendirmek istediğini kaydediyor.

Ukrayna ise Mart ayından bu yana, ABD'nin önerisi çerçevesinde, önce 30 günlük bir ateşkes yapılmasını ve ardından çatışmanın çözümü üzerinde çalışılması gerektiğini vurguluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ateşkesin önkoşullar öne sürülmeden kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Rusya'nın önkoşulları neler?

Nebenzya Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri desteğini kesmesi ve Ukrayna'nın seferberliği derhal durdurmasını şart olarak öne sürerken, Rusya'nın yoğun saldırıları altındaki Ukrayna'nın açıklamaları, bu şartları kabul etmeyeceklerini ortaya koyuyor.

Ukrayna'nın ateşkesten nefes almak ve savaşta güç toplamak için faydalanacağını ileri süren Rusya'nın son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı dikkat çekiyor.

Öte yandan Rusya Pazartesi İstanbul'da yapılacak müzakerelerin, her iki tarafın da çatışmayı sona erdirme arayışında ne kadar ciddi olduklarını gösterecek bir "turnusol testi" olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Rusya'yı "kibirli" olmakla suçladı

Rusya'nın BM temsilcisi, konuşmasında Moskova'nın silahlı birliklerinin çatışmaları "gerektiği kadar", daha uzun süre sürdürebileceğini savundu. Rus ordusunun neredeyse tüm cephelerde ilerlediğini zaten herkesin görebileceğini de iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rusya'nın askeri gücüne atıfta bulunarak Moskova'yı "kibirli" olmakla suçladı. Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzya'nın şartlarına atfen de "Bu, barış için çaba gösteren herkese Rusya'nın attığı bir tokattır" yorumunu yaptı. Rusya'ya baskının artması gerektiğini de tekrarlayan Sybiha, "Onlar ne normal bir tavrı ne de diplomatik dili anlıyor; onlarla yaptırımlar ve Ukrayna'ya artan destek diliyle konuşma zamanı" dedi.

Zelenskiy, Erdoğan ile Ukrayna müzakerelerini görüştü

Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da kabul eden Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de telefon görüşmesi yaptı. 2 Haziran müzakerelerine katılımları konusunu açık bırakan Zelenskiy, çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini de iletti.

X platformunda yaptığı açıklamada da, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adil ve kalıcı bir barışa ulaşma çabalarımıza verdikleri destek için teşekkür ettim. Özellikle de bin vatandaşımızın Rus esaretinden kurtulmasını sağlayan toplantının düzenlenmesindeki yardımları için minnettarım" yazan Ukrayna lideri, Rusya tarafından tutulan tüm Ukraynalıların geri dönmesinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu da vurguladı.

Çatışmalar kesintisiz devam ediyor

Öte yandan Cumartesi gecesi de Rusya'nın saldırılarının sürdüğü, Ukrayna'nın sınırdaki Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda bir yerleşim bölgesine roketlerin isabet ettiği ve depoların zarar gördüğü bildirildi. En az bir kişinin yaralandığı haber verilirken, Harkiv, Donetsk, Mikolayiv ve Vinnitsya bölgelerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre ise Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırılarında en az on kişi yaralandı. Her iki tarafın verdiği bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

Zelenskiy Graham ve Blumenthal ile görüştü

ABD'nin Moskova üzerindeki baskıyı artırmasını talep eden Ukrayna lideri ABD Senatörleri Lindsey Graham ve Richard Blumenthal ile görüştü. X platformunda yaptığı açıklamada, 82 Senatör tarafından desteklenen yeni ABD yaptırım girişiminden dolayı minnettar olduğunu da belirtti. Rusya'yı barışa zorlamak için daha fazla baskı gerektiğini de tekrarlayan Zelenskiy, Moskova'yı diplomatik girişimlerle alay etmekle ve müzakereleri yeni bir saldırı hazırlığı için bir kılıf olarak kullanmakla suçladı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ve köylerine saldırılar düzenlediğini ve tüm ateşkes önerilerini reddettiğini de hatırlattı.

Graham: Ukrayna ABD silahları satın alabilir

Graham ve Blumenthal, Ukrayna başkentine yaptıkları ziyaret sırasında Başbakan Denis Şmihal ile de bir araya gelerek ticari ilişkilerin genişletilmesini de görüştü. Interfax-Ukrayna ajansının bildirdiğine göre Graham, düzenlenen basın toplantısında "Bu ticari ilişkinin askeri sektöre odaklanmasını, ABD askeri-endüstriyel kompleksinin Ukrayna'ya geliştirdiğimiz silahları satmasını bekliyorum. Diğer ülkeler de bizden satın alıp Ukrayna'ya tedarik edebilir" dedi.

Senatörler Graham ve Blumenthal, ABD Senatosu'nda partiler üstü destekle çoğunluğa sahip olabilecek yeni bir yaptırım paketi hazırladı. Ancak Graham, kendi partisinden ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk çabalarını da zedelemek istemiyor. Bu arada yaptırım paketinin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk sağlayıp sağlayamayacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

dpa/ETO,BÖ

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