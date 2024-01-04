İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arpaguş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafından yana tercihte bulunan Arpaguş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" fotoğrafına oy verdi.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafların kendisini çok etkilediğini belirten Arpaguş, "Toplu mezar" fotoğrafı hakkında "adeta bir soykırım" değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "İlk kıblede namaz" ve "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafını tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması vesilesiyle 2023 yılının muhasebesini yaptıklarını ifade eden Arpaguş, 2024'ün huzurlu bir yıl olması temennisinde bulundu.