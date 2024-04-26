İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, basın mensuplarıyla bir araya geldi
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda müftülüğün çalışmaları hakkında bilgi verildi.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince, vakfın Fatih'teki şube binasında gazetecilere yönelik program düzenlendi.
Programda, İstanbul Müftüsü Arpaguş ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Gazetecilerle sohbet eden Arpaguş, müftülüğün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.