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İstanbul Modern, National Geographic'in 'Dünyanın En İyileri' listesinde

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İstanbul Modern, National Geographic'in 'Dünyanın En İyileri' sıralamasında yerini aldı. Yeni müze binası ve seyir terasıyla dikkat çeken İstanbul Modern, En İyi 20 Kültürel Mekan arasında yer aldı.

İstanbul Modern'in yeni binası, National Geographic'in hazırladığı "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

İstanbul Modern'in açıklamasına göre, National Geographic'in editörleri tarafından oluşturulan listede İstanbul Modern, En İyi 20 Kültürel Mekan'dan biri seçildi ve "seyahat etmeye değer" bulundu.

Aralarında Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı'nın da bulunduğu En İyi 20 Kültürel Mekan'dan biri olan İstanbul Modern'in, yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnissa Zeid'in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan övgüyle bahsedildi.

Bina, 13 Ocak'ta da Architectural Digest'in belirlediği "2024'ün Harika Eserleri" listesinde yer almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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