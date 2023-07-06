İstanbul Modern bu yaz yeni binasında minik sanatseverleri bekliyor

İstanbul Modern, 7-10 yaş çocuklar için öğretici ve eğlenceli, sanat dolu aktivitelerden oluşan yaz programı hazırladı.

İstanbul Modern, 7-10 yaş çocuklar için öğretici ve eğlenceli, sanat dolu aktivitelerden oluşan yaz programı hazırladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı içeriklere sahip 10 atölye, 10 Temmuz- 25 Ağustos tarihlerinde İstanbul Modern'in yeni müze binasında minik sanatseverlerle buluşacak.

Sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanan "Yaz Sanat Okulu"nda, müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlama ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyeler yapılacak.

Sergi gezisini de kapsayan atölye çalışmalarında, konuyla ilişkilendirilen sanat yapıtları ele alınacak. Ardından atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlayacak.

Atölyeler, yaz boyunca hafta içi her gün tekrar ederek uygulanacak. Katılımcılar bu atölyelerin birine veya hepsine kayıt yaptırabiliyor.

İstanbul Modern, en az beş atölyeye katılanlara "Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi" de verecek.