İstanbul Mitingi'ne Vatandaşlar Akın Etti

BÜYÜK İstanbul Mitingi için vatandaşlar bayrak ve pankartlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın etti. Miting için İstanbul'un 39 ilçesinden 10 bin otobüs hareket ederken, özel araçlarıyla alana gelmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok bölgede trafik durma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.

BÜYÜK İstanbul Mitingi için vatandaşlar bayrak ve pankartlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın etti. Miting için İstanbul'un 39 ilçesinden 10 bin otobüs hareket ederken, özel araçlarıyla alana gelmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok bölgede trafik durma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul'un 39 ilçesinden binlerce kişi miting alanına akın etti. Miting için İstanbul'un 39 ilçesinden 10 bin otobüs hareket etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmek isteyenler Marmaray, Metro ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Adalar'dan ise vatandaşlar mitinge vapurla geldi. Özel araçlarıyla gelenler nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok bölgede trafik durma noktasına geldi.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

Vatandaşlar güvenlik noktalarında yapılan aramaların ardından alana giriş yaptı. Metro ile gelenler ise sloganlar atarak alana girdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri hoparlör ile seçim müzikleri çalarken, bazıları ise Türk Bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla alana girdikleri görüldü. Miting alanına girenlerin yanısıra bazı vatandaşlar da mitingi yol kenarında oturarak cep telefonundan izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge katılanların sayısının ise 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.

"2 MİLYONA YAKLAŞACAĞIZ BU SEFER"

Mitinge gelen Yasin Kara, "İlk mitingim, buraya gelmeyi kendime vazife olarak gördüm. İnşallah vatanımız milletimiz için iyi olacak temennimiz o. Sultangazi'den buraya trafik var. Daha bir saat var mitinge tahminim 2 milyona yaklaşacağız bu sefer. Yenikapıyı geçeceğiz diye umut ediyorum" dedi.

"14 MAYIS YÜZDE 53 İLE 1453 YAPACAĞIZ İNŞALLAH"

Filiz Demir ise "Atmosfer çok güzel çok çoşkulu. İnsanlar akın akın geliyor. Bizde Kartal'dan geldik buraya. Allah'ım Cumhurbaşkanımıza zafer nasip etsin İnşallah. Allah PKK'lılara nasip etmesinö ifadelerini kullandı. Sema Gülergöz ise, Beylikdüzü'nden geldiğini belirterek, 'Çok mutluyum, bugün bayram. Gece uyuyamadım. Çocuklar bayram gecesi yatamaz ya bende yatamadım. 14 Mayıs yüzde 53 ile 1453 yapacağız inşallah" diye konuştu.