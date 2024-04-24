İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
(ANKARA) - İyi Parti'den daha önce istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozetini CHP'nin grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel taktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yapacağı konuşma öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye katıldığını açıkladı.