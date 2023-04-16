İSTANBUL-MHP'DEN DEPREMZEDELER İÇİN İFTAR PROGRAMI

MHP İstanbul İl Başkanlığı depremzedelere, iftar programı düzenledi. Kağıthane Kültür Merkezinde düzenlenen programa TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı, 'Bereket Sofrasında Gönül Birliği' programı kapsamında depremzelere Kağıthane Kültür Merkezi'nde iftar yemeği verdi. İftar programına TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın yanı sıra İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve depremzedeler katıldı. TBMM Başkanvekili Adan, depremde büyük bir felaketin yaşandığını, 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, 'Bu deprem Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da olsaydı bu iller terk edilirdi, asla bu illerin içerisine girip düzeltme iradesine öncülük yapmazlardı" dedi.

'BAZI SİYASİLER DEPREM BÖLGESİNİ İSTİSMAR ETTİLER"

Depremde birçok kişinin etkilendiğini, fakat devletin halkın yanında olduğunu dile getiren Adan, "Geçmişte hep birlikte pandemi dönemini yaşadık. Milletimiz birlik beraberlik içerisinde; devletimizle bütünleşerek, hastane kapısında tek bir insan 'Ben tedavi görmedim' demedi. Ama Avrupa'da, Amerika'da, her tarafta parası olmayanın hastane kapısında öldüğü manzaralarla karşılaştık. Allah'a çok şükür zor günde dayanışma olan bir milletiz. Zor günde dayanışma içinde olan, çalıştığı iş yerinde günlük yevmiyesini devletin faydasına sağlayan, felakete karşı bir dayanışmaya götüren çok büyük bir milletin evlatlarıyız. İyi ki Türk milletiyiz, iyi ki bu milletin evladıyız" dedi. Ağrı'dan Edirne'ye kadar sivil toplum örgütlerinin dayanışma gösterdiğini hatırlatan Adan, "Orada kısa bir zaman içerisinde vatandaşlarımız Allah'tan sonra devletimizin yanında olduğunu gördüler, Cenabı Allah'a sığındılar, devletimize bağlı kaldılar ve bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ama evindeki, banyosundaki veya mutfağındaki bir kapak kırıldığı zaman onu bir haftada yapamayacak olanlar depremde devletin olmadığını noktasında bir takım dedikodular yaydılar. Bazı siyasiler deprem bölgesini istismar ettiler. Oysa devletimiz oradadır, şu anda da oradadır" diye konuştu

'BAKANLAR PROBLEM BİTİNCEYE KADAR ORADAN AYRILMAYACAK"

Başkanvekili Adan "Size bir şey söyleyeyim. Orada görev yapan bakanlarımız deprem bölgesindeki problem bitinceye kadar oradan ayrılmayacaklar noktasında bir irade ortaya koyuyorlar. Askerimiz, polisimiz, sivil toplum örgütlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız bir bütün şekilde oradaki yaraları sarmakta. Bütün dünya buradaki mücadeleyi takdir etmektedir. Fakat bazı siyasilerimizin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, bir takım olumsuzluklar yayıyorlar. Bir iki televizyon kanalı var. Bu televizyon kanallarında bir istismarla karşı karşıya Türkiye, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Oysa ben devlet başkanımızla beraber, sayın genel başkanımızla beraber gittik. Her ilde adeta mitingler yapıldı. Vatandaş geldi, Cenabı Allah'a şükürler olsun ki böyle bir devletimiz var" ifadelerini kullandı.