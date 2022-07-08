İstanbul metrosunda siyahi aileye küfürler yağdırdı! Diğer yolcuların tepkisi daha vahim

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağında siyahi bir aile ırkçı saldırıya maruz kaldı. Yaşanan skandal, bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE KÜFÜRLER ETTİ

Sosyal medyada İstanbul Duysun adlı hesaptan paylaşılan videoya göre; Metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.

METRODAKİLERİN GÜLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.