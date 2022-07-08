İstanbul metrosunda siyahi aileye küfürler yağdırdı! Diğer yolcuların tepkisi daha vahim - Haberler

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İstanbul metrosunda siyahi aileye küfürler yağdırdı! Diğer yolcuların tepkisi daha vahim

Haberler.com - Uğur Birdal - Güncel
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İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir vatandaş, yanında oturan siyahi erkeğe yanında eşi ve küçük çocuğu varken ağza alınmayacak küfürler etti. Siyahi aile, edilen Türkçe ve İngilizce küfürlere hiçbir karşılık vermedi. Metrodaki diğer yolcular yaşananlar karşısında sessiz kalırken bir kısım yolcu ise olaya gülerek tepki gösterdi.

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağında siyahi bir aile ırkçı saldırıya maruz kaldı. Yaşanan skandal, bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE KÜFÜRLER ETTİ

Sosyal medyada İstanbul Duysun adlı hesaptan paylaşılan videoya göre; Metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.

METRODAKİLERİN GÜLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Adana001 Merkez:

Elin siyahisinden ne istesin dayı, verginden yardımmı alıyor yoksa toprağında mı yaşıyor. Sen suriyelilerle afrikalıyı karıştırdıysan, yengeyle dayını da karıştırırsın.

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Hüseyin UYSAL:

Tam bir alkolik CHP li. Bu kafada olan insanların ülkeyi yönetebilecek kapasitede olmadığının göstergesidir. Akıllı ol Türkiye ülkeyi bunların eline bırakma!!

Cevap Yaz 32 30 Yayından Kaldır
MURAT ONCU:

Yazıklar olsun sana insan müsveddesi!!!

Cevap Yaz 7 78 Yayından Kaldır
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