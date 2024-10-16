İstanbul Metrobüsünde Yaşanan Sorunlar Yolcuları Mağdur Ediyor

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve her gün yaklaşık 1,5 milyon yolcuya hizmet eden metrobüs hattında yoğunluk, arızalar, kazalar ve teknik aksaklıklar yolcuları mağdur etmeye devam ediyor.

Anadolu ve Avrupa Yakasını birbirine bağlayan, kentte en çok kullanılan ulaşım aracının başında gelen metrobüslerde özellikle sabah ve akşam saatlerindeki aşırı kalabalık, arızalar, kazalar, yangınlar, otobüslerin tavanlarından su akması ve klimaların ihtiyaca göre çalıştırılmaması ve yetersizliği vatandaşların tepkisini çekiyor.

Sabah ve akşam yoğun saatlerde duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, bu gibi durumlarda araçlara binmek neredeyse imkansız hale geliyor.

Aşırı doluluk nedeniyle yolcular dakikalarca duraklarda boş araç beklemek zorunda kalıp, gidecekleri yerlere gecikiyorlar.

"Bazen yolun ortasında beklediğimiz oldu"

Yolculardan Zafer Baydan, AA muhabirine, vatandaşların metrobüsü işe gidiş gelişlerde sıklıkla kullandığını söyledi.

Yolcuların metrobüsleri eskisi gibi kullanamadıklarına dikkati çeken Baydan, "Fakat eskisi gibi ne saatindeki binebiliyoruz ne vaktinde gidebiliyoruz. Çok dolu geliyor ya da gelince de güvenilir hissedemiyoruz. Yağmur yağınca tavanı damlayan bir metrobüs var, saygısız şoförler var. " dedi.

Baydan, metrobüslerdeki büyük sıkıntıları düzeltmek için çalışma yapılabileceğini dile getirdi.

Şikayetlerden çözüm alınamadığına değinen Baydan, "Yani klişe laflar, 'Evet ilgileniyoruz, düzelteceğiz, yapacağız' gibi açıklamalar geliyor. Böyle olunca da haliyle vatandaş olarak sıkıntı yaşıyoruz. Metrobüsle işe gitmesek metrobüs güzergahında başka otobüs yok, onu kullanamıyoruz. Hep olan vatandaşa oluyor." diye konuştu.

Metrobüste sıklıkla arızalarla karşılaştıklarını, bazen yolda kaldıklarının altını çizen Baydan, şöyle devam etti:

"Bazen yolun ortasında beklediğimiz oldu. Hani ne yapacağımızı da bilmiyoruz, muhatap da bulamıyoruz. Şoföre söylediğimizde 'Ben söyledim, bilgi verdim. Metrobüs gelecek, sizi alacak gibi.' laflar duyuyoruz. Sonuç yine yok, yürüyerek yolumuza devam ediyoruz. Kendi çabamızla işimize gidiyoruz. Klimalarda da sorun yaşanıyor, yüzde 80'i çalışmıyor. Camlarla doğal havalandırma, insanlar üst üste havasız bir şekilde gidiyoruz. Bunu da sorduğumuz zaman, 'Efendim bakım yapılacak, kalabalık, biz arada geldik' diye laflarla vatandaşı oyalıyorlar. Herhangi bir hizmet yok maalesef."

"Korkarak yolumuza devam ediyoruz"

Baydan, yakın zamanda Küçükçekmece'de metrobüs kazası yaşandığını dile getirdi.

Metrobüse korkarak bindiklerini anlatan Baydan, "Şoförler mi bilinçsiz ya da orayı idare edenler mi bilinçsiz? Metrobüse bindiğimiz zamanda kendi can güvenliğimizden de endişe ediyoruz. Nerede, ne şekilde kaza yapacak, nasıl bir şey çıkacak, kestiremiyoruz. Can güvenliğimiz yok aslında. Korkarak gidiyoruz, korkarak yolumuza devam ediyoruz. Kullanmama şansımızda yok. Mecbur kullanacağız, işimize gideceğiz ama bir şekilde korkarak biniyoruz." ifadelerini kullandı.

Baydan, yaşanan sorunların daha düzgün bir çalışmayla çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Gelene binemiyorsun, klimayı açtıramıyorsunuz"

Yolculardan Bulut Beşiroğlu ise metrobüslerde önceden var olan düzenin bozulduğunu, mevcut düzenin ise bir türlü normalleşmediğini söyledi.

Araçların çoğu zaman geç geldiğini anlatan Beşiroğlu, "Gelene binemiyorsun, klimayı açtıramıyorsunuz. Bu anlamda çok fazla sıkıntı var." dedi.

Beşiroğlu, sefer sayılarını arttırılması gerektiğini ifade ederek, yazın sıcakta ayrı, kışın yağmurlu havalarda ayrı sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

"Metrobüslerde zaten çok fazla sıkıntı oluyor. Sonumuz hayır olsun, gidişat iyi değil." diyen Beşiroğlu, asansörlerde de arızaların yaşandığını belirtti.

Beşiroğlu, yaşlıların ve tekerlekli sandalyeli olanların bu nedenle çok sorun yaşadığını, arızaların tamirlerinin aylarca sürmemesi gerektiğini kaydetti.

Ercan Deniz de her gün metrobüs kullandığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok güzel çalıştığını ifade etti.

Deniz, "Metrobüste arızalar oluyor. Eski metrobüste de arıza oluyordu. Yenilerde sıkıntı yok. Diğerleri eski olduğu için yollardan dolayı arıza yapıyor, yangın çıkartan oluyor. Onlar yavaş yavaş ıskartaya çıkıyor, yenileri geldikçe onlar gidecek." diye konuştu.