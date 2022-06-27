İSTANBUL-METROBÜS YOLUNDA 'BEYAZ YOL' UYGULAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Haberler

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İSTANBUL-METROBÜS YOLUNDA 'BEYAZ YOL' UYGULAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-METROBÜS YOLUNDA 'BEYAZ YOL' UYGULAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı için duyurduğu "Beyaz Yol" uygulaması çalışmalarına başladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı için duyurduğu "Beyaz Yol" uygulaması çalışmalarına başladı. Uygulama ile asfalt kaplama yol, özel reçeteli beton ile değiştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı için "Beyaz Yol" uygulamasına gece saatlerinde başladı. Uygulama kapsamında metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yol ile değiştirilecek. Yoldaki dezenformasyonun önüne geçilip, 21 yıl boyunca yoldaki bakımın asgari orana düşürülmesinin hedeflendiği çalışma ilk olarak Cevizlibağ-Yenibosna hattında yapılacak. Eylül ayında bitmesi öngörülen çalışmaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, "Bu süreç içerisinde metrobüs hattı hiç bir zaman kesintiye uğramayacak. İBB, duyurularla ve tüm birimleriyle aldığı önlemlerle İstanbulluların ulaşımda sıkıntı yaşamamasını sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

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