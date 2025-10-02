İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 189 Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sonucu 189 sokak satıcısının gözaltına alındığını, bunlardan 171'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı. 171'i tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonumuzdaki öncelikli hedefimiz sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi."