İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı
İstanbul, Hakkari ve Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlendi. Ekipler 10 zanlıyı gözaltına alırken, aramalarda 15 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, aralarında kargo çalışanlarının da olduğu şüphelilerin, hayatını kaybeden kişilerin isimlerini kullanarak kargoya verilen paketlerle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.
İstanbul, Hakkari ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda 12 kilo 325 gram eroin, 2 kilo 899 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.