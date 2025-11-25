Haberler

İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı
İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 15 kilo 224 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda aralarında kargo çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişileri tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kargo çalışanlarının da aralarında bulunduğu kişilerin kendi aralarında kurdukları sistemle, ölmüş insanların adlarını kullanarak uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilo 325 gram eroin ile 2 kilo 899 gram metamfetamin olmak üzere toplam 15 kilo 224 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
