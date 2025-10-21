Haberler

İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonlarında 215 Gözaltı

İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonlarında 215 Gözaltı
Güncelleme:
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. 215 kişi gözaltına alınırken, 186'sı tutuklandı. Operasyonlar, sokak satıcılarına ve suç örgütlerine yönelik gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında toplam 443 kilo 232 gram uyuşturucu madde, 4 milyon 117 bin 925 sentetik ecza hap, 96 bin 900 captagon hap ve 627 kilo 876 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 215 kişiden 186'sı tutuklandı. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcıları ve suç örgütlerine yönelik, İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 215 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 443 kilo 232 gram uyuşturucu madde, 4 milyon 117 bin 925 sentetik ecza hap, 96 bin 900 captagon hap ve 627 kilo 876 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 215 şüpheliden 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 186'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Yerleşkesinde sergilendi. Sergiyi İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da ziyaret ederek, görevli polis memurlarını tebrik etti.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ İSTANBUL HALKININ BİZE OLAN DESTEĞİDİR'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine, sokak satıcılarına yönelik son 3 hafta içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında toplam 215 kişi gözaltına alınmış, 186 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda 430 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 214 bin uyuşturucu hap ve 627 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu gençliğimizi ve geleceğimizi çalan, ailelerin huzurunu bozan karanlık bir tehdit. İstanbul Emniyeti olarak bu karanlık tehditle mücadelede kararlıyız. Tabii ki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
