İstanbul Merkezli Terör Operasyonunda 29 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul, Erzincan ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP terör örgütlerine yönelik 29 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 şüpheli tespit edildi.
İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'de faaliyet gösterdiği ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Erzincan ve Bursa'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 10 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.