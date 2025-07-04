İstanbul Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama

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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP terör örgütlerine yönelik olarak yakalanan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve 12'si adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 18'i tutuklama, 12'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasını, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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