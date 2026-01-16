İstanbul merkezli 5 ilde tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel