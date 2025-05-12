İstanbul Merkezli Suç Örgütüne Büyük Operasyon

İSTANBUL merkezli 5 ilde liderliğini Tolgahan B.'nin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul genelinde faaliyet gösteren ve liderliğini Tolgahan B.'nin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda 'kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçu' olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, 19 silah şarjörü, 556 fişek ve 302 kartuş fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.